Khởi tố người đàn ông được thuê phá gần 1ha rừng

Ngày 6/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt tạm giam L.L. (SN 1986, trú tại xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội Hủy hoại rừng.

Trước đó ngày 29/4, lực lượng chức năng đã phát hiện vụ phá rừng tại lô 2, khoảnh 7, Tiểu khu 747, thuộc xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây là xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum).

Công an đọc quyết định bắt tạm giam L. (áo trắng) (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định L. được bà L.T.T. (trú tại xã Ia Tơi) thuê chặt cây gỗ. Sau đó, L. đã mang cưa máy, dao phát dọn gần 1ha rừng tự nhiên và cắt hạ 60 cây gỗ. Quá trình L. phát dọn, bà T. đứng cảnh giới bên ngoài.

Sau khi nhận tiền công, L. rời địa phương về Nha Trang (Khánh Hòa) cư trú. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố bị can và bắt tạm giam L. để phục vụ điều tra.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đang mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và đối tượng chủ mưu trong vụ phá rừng trái phép nêu trên.