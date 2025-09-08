Trà trộn vào trường ngày khai giảng, cướp bông tai vàng của học sinh

Sáng 8/9, Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Anh Lộc (31 tuổi, cư trú tại phường Long Xuyên) để tiếp tục điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Đối tượng Lộc (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo công an, 7h sáng ngày 5/9, cháu N.K.Q. (10 tuổi, học sinh Trường tiểu học Nguyễn Du) đến Công an phường Long Xuyên trình báo bị một người phụ nữ lạ mặt đẩy vào nhà vệ sinh của trường rồi hăm dọa, cướp đi đôi bông tai vàng 18K, trị giá khoảng 5 triệu đồng.

Sau thời gian truy xét, đến ngày 7/9, Công an phường bắt giữ Đặng Anh Lộc.

Tại công an, Lộc khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngoài cháu Q., Lộc cho biết đã cướp tài sản của một học sinh khác tại trường này cũng với thủ đoạn tương tự.