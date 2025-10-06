Trả thù cho bạn gái, thiếu niên gây ra vụ hỗn chiến làm 2 người thương vong

Ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã tạm giam 8 bị can để điều tra về các tội Giết người, Gây rối trật tự công cộng.

3 bị can bị khởi tố, tạm giam về tội Giết người gồm: Nguyễn Văn Hùng (SN 1990), Lê Anh Phúc (SN 2008) và Lê Huỳnh Đạt (SN 2005).

5 bị can bị khởi tố, tạm giam về tội Gây rối trật tự công cộng gồm: Lê Tuấn Kiệt (SN 2006) và Lê Trọng Nhân (SN 1990), Cao Văn Phong (SN 1996), Nguyễn Văn Hận (SN 2001) và Trần Nguyên Phúc (SN 1998).

3 trong 8 đối tượng liên quan vụ hỗn chiến, trong đó bị can Lê Anh Phúc (ảnh trên cùng) huy động nhiều người tham gia vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 1/10, bạn gái của Phúc và Hận xảy ra mâu thuẫn trong bữa tiệc sinh nhật. Phúc đã cùng một số đối tượng xô xát đánh nhau với nhóm thanh thiếu niên trên đường Hùng Vương (phường Sa Đéc).

Hậu quả 1 người bị tử vong, 1 người trọng thương được chuyển lên bệnh viện ở TPHCM cấp cứu.

Qua truy xét cảnh sát đã bắt giữ các đối tượng và thu giữ nhiều hung khí, đồ vật có liên quan trong vụ hỗn chiến trên.