Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Tạm đình chỉ giải quyết tin tố giác tội phạm

Ngày 1/10 Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao vừa thông báo tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh N.N.B.Tr. (14 tuổi) tử vong tại Vĩnh Long.

Quyết định này được đưa ra do chưa đủ căn cứ để khởi tố hay không khởi tố vụ án hình sự, sau khi thời hạn giải quyết nguồn tin đã hết.

Thông báo được gửi đến bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ nữ sinh Tr.) và luật sư, cho biết Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đang thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” xảy ra tại Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Trà Ôn (cũ), tỉnh Vĩnh Long.

Trước đó, vào tháng 5, bà Hiền đã gửi đơn tố giác về tội phạm, tố cáo hành vi ra quyết định trái pháp luật và bỏ lọt tội phạm của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (cũ) trong quá trình giải quyết tin báo "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" xảy ra ngày 14/9/2024, khiến con gái bà tử vong.

Bà Hiền cũng tố giác một số cá nhân là cán bộ, lãnh đạo Công an huyện Trà Ôn cũ, VKSND huyện Trà Ôn cũ, Công an tỉnh Vĩnh Long và VKSND tỉnh Vĩnh Long có liên quan đến tiến trình điều tra, xử lý vụ tai nạn.

Bà Hiền (mẹ em Tr.) bên xe đạp điện và chiếc áo con gái mặc thời điểm bị xe cán tử vong (Ảnh: CTV).

Theo thông báo, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã gửi công văn đến Viện KSND khu vực 4 (tỉnh Vĩnh Long) vào ngày 25/9, đề nghị cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan nhưng đến nay vẫn chưa nhận được kết quả.

Do thời hạn giải quyết nguồn tin về tội đã hết và các tài liệu thu thập được chưa đủ căn cứ, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ban hành quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm vào ngày 29/9.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào ngày 4/9/2024 tại xã Vĩnh Xuân (huyện Trà Ôn cũ), khiến em N.N.B.Tr. tử vong. Điều tra ban đầu xác định Nguyễn Văn Bảo Trung, tài xế ô tô tải, đã vượt xe bán tải đang dừng vào lề, lấn sang lề trái và gây tai nạn.

Ngày 26/12/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn cũ đã ra thông báo không khởi tố vụ án hình sự với lý do "người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết". Quyết định này đã gây bức xúc cho gia đình nạn nhân.

Bà Hiền mất 2 người thân từ vụ tai nạn giao thông thương tâm (Ảnh: Bảo Kỳ).

Sự việc leo thang vào sáng 28/4, khi ông Phúc (cha của Tr.) đã dùng súng bắn tài xế Trung, sau đó tự sát. Ông Phúc tử vong vào tối cùng ngày. Về vụ nổ súng này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án hình sự Giết người vào ngày 2/5.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông, ngày 7/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Mới đây, chiều 26/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Trung tâm Pháp y tâm thần Khu vực Tây Nam bộ đã có kết luận giám định đối với Nguyễn Văn Bảo Trung. Kết quả cho thấy tài xế Bảo Trung đã mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do mất trí mức độ trung bình.