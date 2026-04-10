Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ Anh “Khàn” ở Sa Pa
(Dân trí) - TAND Khu vực 7 - Lào Cai trả hồ sơ vụ Anh “Khàn” cùng 8 bị cáo, yêu cầu làm rõ tính chất nơi xảy ra vụ việc, lời khai nhân chứng và nhiều chứng cứ còn thiếu, mâu thuẫn.
Ngày 9/4, TAND Khu vực 7 - Lào Cai tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Thị Lan Anh (tức Anh “Khàn”) cùng 8 người về tội Gây rối trật tự công cộng.
Sau phần thủ tục, chủ tọa phiên tòa công bố quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, do còn nhiều nội dung chưa được làm rõ hoặc có mâu thuẫn.
Theo HĐXX, hồ sơ chưa có tài liệu thể hiện việc bắt, giữ các bị cáo trong thời gian từ ngày 5 đến 7/9/2025 tại Công an phường Sa Pa, trong khi nhiều bị cáo khai có việc này.
Tòa cũng yêu cầu làm rõ thêm nhiều tình tiết liên quan diễn biến vụ việc xảy ra tại Sân vườn Hotel; yêu cầu mở rộng thu thập lời khai của khách lưu trú tại các khách sạn lân cận để đánh giá ảnh hưởng của hành vi càn quấy đối với du khách.
Với nhóm của bị cáo Đức, HĐXX đề nghị làm rõ hành vi quay lại với xà beng, lời nói khiêu khích và vai trò của những người đi cùng. Đặc biệt, cần xác định mục đích việc nhặt điếu cày và đưa cho người khác.
Vai trò của bị cáo Vũ Sỹ Mạnh cũng được yêu cầu làm rõ do lời khai giữa các bị cáo có mâu thuẫn nhưng chưa được đối chất.
Ngoài ra, tòa đề nghị lấy lời khai người liên quan để xác định thiệt hại tài sản, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Sân vườn Hotel và Công ty Cổ phần Làng du lịch Sa Pa Vip.
HĐXX cũng yêu cầu làm rõ vai trò, quan hệ lao động của một số nhân chứng và việc khách sạn Nghiêng Sa Pa có bị ảnh hưởng trong thời điểm xảy ra vụ việc.
Một nội dung khác là lời khai của nhân chứng về việc bị thu giữ xe máy và điện thoại nhưng chưa có tài liệu thể hiện trong hồ sơ, cần được kiểm tra, bổ sung.
Theo cáo trạng, ngày 5/9/2025, tại khu vực khách sạn Sân Vườn Hotel, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai, nhóm bị cáo: Phạm Thị Lan Anh (Anh "Khàn"), Vũ Sỹ Mạnh, Mông Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Minh Chi, Hoàng Văn Tiệp, Nguyễn Đức Tiến Thành, Tạ Việt Anh, Lê Đức Hoàn đã xảy ra xô xát, đánh nhau với nhóm Nguyễn Văn Đức.
9 đối tượng trên bị khởi tố, truy tố, đưa ra xét xử cùng tội Gây rối trật tự công cộng.
Tại tòa, trong phần luận tội, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt các bị cáo phạm tội danh trên, với hình phạt: Lan Anh và Sỹ Mạnh từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù; Minh Nguyệt, Minh Tiệp, Tiến Thành từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù; Minh Chi, Việt Anh, Đức Hoàn từ 2 năm đến 2 năm 3 tháng tù, hưởng án treo; Nguyễn Văn Đức từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù, hưởng án treo.