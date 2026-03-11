Vụ án Anh “Khàn” ở Sa Pa có xảy ra ở nơi công cộng?

Theo cáo trạng, vụ án xảy ra tháng 9/2025 tại khu vực khách sạn Sân Vườn Hotel, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

9 bị cáo trong vụ án gồm: Phạm Thị Lan Anh (tức Anh “Khàn”) cùng 8 bị cáo bị truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng.

Tại phiên xét xử sơ thẩm do TAND Khu vực 7 - Lào Cai mở ngày 9 và 10/3, nhiều bị cáo thừa nhận có xảy ra xô xát như cáo trạng mô tả. Tuy nhiên, họ cho rằng hành vi của mình chỉ là đánh nhau, không phải gây rối trật tự công cộng như cáo buộc của cơ quan tố tụng.

Tranh luận về địa điểm xảy ra vụ việc

Quang cảnh phiên tòa (Ảnh: Đ.X.).

Luật sư Phạm Ngọc Hải, thuộc Trung tâm Tư vấn pháp luật Thăng Long (Trung ương Hội Luật gia Việt Nam), cho rằng việc truy tố các bị cáo về tội Gây rối trật tự công cộng chưa phù hợp với bản chất vụ việc.

Theo luật sư Hải, nơi xảy ra vụ việc là khu đất thuộc quyền sở hữu riêng của ông Nguyễn Văn Lưu (78 tuổi, trú phường Sa Pa) và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tại tòa, ông Lưu cung cấp bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên mình, khẳng định đây là nơi xảy ra xô xát.

Luật sư Hải và các đồng nghiệp phân tích các yếu tố cấu thành tội Gây rối trật tự công cộng, trong đó nhấn mạnh yếu tố địa điểm xảy ra hành vi. Theo họ, việc xác định đây là khu đất thuộc sở hữu cá nhân có thể loại trừ dấu hiệu cấu thành tội danh.

Tranh luận lại, đại diện Viện Kiểm sát cho biết việc truy tố được căn cứ vào các văn bản pháp lý liên quan quy hoạch và phát triển khu du lịch Sa Pa.

Cơ quan công tố viện dẫn Quyết định 1927 ngày 1/12/2017 của Chính phủ công nhận Khu du lịch Sa Pa của tỉnh Lào Cai là khu du lịch quốc gia.

Ngoài ra, VKS cũng dẫn Quyết định 266 ngày 20/3/2023 của Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Sa Pa.

Theo nội dung quy hoạch, nhiều khu vực tại Sa Pa được xác định có chức năng công cộng, dịch vụ, du lịch và đô thị. Trong đó có khu vực xảy ra vụ án, được định hướng gắn với khu danh lam thắng cảnh quốc gia và núi Hàm Rồng để phát triển thành trung tâm giao lưu văn hóa Tây Bắc.

Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng Điều 318 Bộ luật Hình sự không đặt điều kiện về quyền sở hữu đối với địa điểm xảy ra hành vi.

Theo cơ quan công tố, điều luật chỉ yêu cầu xác định có hành vi gây rối trật tự và hành vi đó gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

VKS nhận định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trật tự chung, vi phạm nếp sống văn minh tại khu dân cư và ảnh hưởng đến hoạt động bình thường ở nơi công cộng. Vì vậy việc truy tố các bị cáo là có căn cứ.

Đối đáp lại quan điểm này, luật sư Trịnh Thị Dương (Công ty luật Hợp danh Atlantic Việt Nam) cho rằng cách hiểu của VKS có thể dẫn đến việc mở rộng phạm vi áp dụng tội danh.

Theo luật sư Dương, nếu nơi công cộng không phụ thuộc vào quyền sở hữu thì trong trường hợp vợ chồng đánh nhau trong nhà riêng cũng có thể bị xem là gây rối trật tự công cộng.

Xuất hiện tình tiết liên quan vụ việc trước đó

Ngoài tranh luận về tội danh, phiên tòa còn xuất hiện tình tiết liên quan đến các vụ việc từng xảy ra tại cùng địa điểm.

Ông Nguyễn Văn Lưu cho biết trước đây bị cáo Nguyễn Văn Đức cùng một số người nhiều lần đập phá gác chắn barie tại cổng khách sạn Sân Vườn Hotel và đánh nhân viên của ông.

Ông Lưu cho biết đã làm đơn gửi Công an thị xã Sa Pa (cũ) và phường Fansipan đề nghị xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo ông, cơ quan công an trả lời khu vực xảy ra vụ việc là đất thuộc sở hữu riêng nên không đủ căn cứ xử lý về tội danh này.

Sau đó, ông được hướng dẫn làm đơn kiến nghị xử lý hành vi hủy hoại tài sản. Tuy nhiên vụ việc cũng không được giải quyết và cuối cùng ông được “động viên” nhận khoản bồi thường hơn 7 triệu đồng.

Ông Lưu cho biết sẽ cung cấp văn bản trả lời của cơ quan công an cho tòa án về nội dung trên.

Tại phiên tòa, các luật sư cũng đặt vấn đề về dấu hiệu vi phạm tố tụng trong quá trình điều tra ban đầu.

Theo lời khai của bị cáo Phạm Thị Lan Anh và một số bị cáo khác tại tòa, chiều 5/9/2025 sau khi xảy ra xô xát, họ được công an mời lên trụ sở làm việc và ở lại đây đến ngày 8/9.

Các bị cáo cho biết đến ngày 8/9, cán bộ Công an phường Sa Pa đưa cho họ giấy ký với nội dung tự nguyện ở lại để hợp tác điều tra. Riêng bị cáo Lan Anh không ký vào giấy này.

Cũng trong ngày 8/9, cơ quan công an đọc lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các bị cáo.

Khi luật sư Phạm Ngọc Hải hỏi liệu trong khoảng thời gian từ 5 đến 8/9 họ có tự nguyện ở lại trụ sở công an hay không, các bị cáo đều trả lời không.

Theo luật sư Hải, hồ sơ vụ án không thể hiện tài liệu nào cho thấy các bị cáo bị giữ tại trụ sở công an trong 3 ngày nói trên. Ông cho rằng tại thời điểm đó các bị cáo chưa phải là người có tội nên việc giữ người cần được làm rõ về tính hợp pháp.

Luật sư Phạm Ngọc Hải tranh luận tại phiên tòa (Ảnh: Đ.X.).

Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng sau khi xảy ra vụ việc có nhiều đối tượng phức tạp nên công an phường đã mời những người liên quan về trụ sở để làm việc, lấy lời khai và sàng lọc đối tượng.

Theo VKS, đến ngày 8/9/2025 cơ quan công an mới ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các trường hợp có căn cứ và lệnh này đã được Viện Kiểm sát phê chuẩn.

Cho rằng phần giải thích của VKS chưa làm rõ bản chất vấn đề, luật sư Phạm Ngọc Hải kiến nghị với tòa xem xét dấu hiệu của tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn bắt, giữ, giam người trái pháp luật.

Sau 2 ngày xét xử, phiên tòa tạm dừng để thu thập thêm tài liệu.