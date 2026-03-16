Hoãn xử vụ Anh “Khàn” ở Sa Pa

Ngày 16/3, sau 5 ngày tạm ngừng, TAND Khu vực 7 - Lào Cai tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Thị Lan Anh (tức Anh “Khàn”) cùng 8 bị cáo về tội Gây rối trật tự công cộng.

Sau phần thủ tục, chủ tọa phiên tòa công bố quyết định tạm hoãn để tiếp tục xác minh, thu thập bổ sung chứng cứ, tài liệu và đồ vật liên quan mà không thể thực hiện ngay tại phiên tòa.

Quang cảnh phiên tòa (Ảnh: Đ.X.).

Tại phiên xử, HĐXX chấp nhận ông Nguyễn Văn Lưu (78 tuổi, trú phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai) tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Ông Lưu cho biết đã cung cấp cho tòa thông báo của Công an thị xã Sa Pa (cũ) về việc không khởi tố vụ việc gây rối trật tự công cộng trong một vụ khác cũng xảy ra tại khu đất liên quan.

Trong thời gian chờ mở lại phiên tòa, luật sư Phạm Ngọc Hải, thuộc Trung tâm Tư vấn pháp luật Thăng Long (Trung ương Hội Luật gia Việt Nam) và luật sư Trịnh Thị Dương (Công ty luật Hợp danh Atlantic Việt Nam) cùng đề nghị HĐXX xem xét thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với các bị cáo từ tạm giam sang tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú, do thời hạn tạm giam đã hết.

Chủ tọa cho biết quyết định tạm giam có hiệu lực đến khi kết thúc phiên tòa. Tuy nhiên, do phiên tòa chưa kết thúc, HĐXX sẽ xem xét kiến nghị của luật sư sau.

Trước đó, trong các ngày 9 và 10/3, phiên tòa ghi nhận nhiều tranh luận giữa luật sư và đại diện Viện Kiểm sát về việc khu đất xảy ra xô xát tại khách sạn Sân Vườn Hotel (phường Sa Pa) có phải là nơi công cộng hay không.

Luật sư cho rằng địa điểm xảy ra vụ việc là khu đất thuộc quyền sở hữu riêng của ông Nguyễn Văn Lưu và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên việc truy tố các bị cáo về tội Gây rối trật tự công cộng chưa phù hợp.

Ngược lại, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng Điều 318 Bộ luật Hình sự không đặt điều kiện về quyền sở hữu địa điểm xảy ra hành vi. Theo cơ quan công tố, hành vi của các bị cáo xảy ra tại khu vực thuộc quy hoạch Khu du lịch quốc gia Sa Pa và đã ảnh hưởng đến trật tự chung.

Theo cáo trạng, chiều 5/9/2025 tại khu vực khách sạn Sân Vườn Hotel, phường Sa Pa, nhóm 9 bị cáo gồm Phạm Thị Lan Anh cùng một số người đã xảy ra xô xát, đánh nhau với nhóm Nguyễn Văn Đức và bị truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng.