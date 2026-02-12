Anh "Khàn" và nhóm đồng phạm gây rối ở Sa Pa xin tòa cho tại ngoại

Mới đây, TAND Khu vực 7 - Lào Cai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 9 bị cáo về tội Gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai) hồi tháng 9/2025. Các bị cáo đều trú tại tỉnh Lào Cai và đang bị tạm giam tại Trại giam số 1 Công an tỉnh. Phiên tòa do thẩm phán Hoàng Duy Chiến làm chủ tọa.

Đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn

9 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Phạm Thị Lan Anh (SN 1975, còn gọi là Anh "Khàn"), Vũ Sỹ Mạnh (SN 1969), Mông Thị Minh Nguyệt (SN 1997), Nguyễn Minh Chi (SN 2002), Hoàng Văn Tiệp (SN 1994), Nguyễn Đức Tiến Thành (SN 2007), Tạ Việt Anh (SN 2007), Lê Đức Hoàn (SN 2001), Nguyễn Văn Đức (SN 1991).

Sau phần thủ tục, Hội đồng xét xử (HĐXX) hỏi ý kiến các bị cáo, đại diện Viện kiểm sát và luật sư về việc tiếp tục xét xử khi một số nhân chứng vắng mặt dù đã được triệu tập hợp lệ. Các bên tham gia tố tụng đều đề nghị tiếp tục phiên tòa, cho rằng lời khai của nhân chứng đã có trong hồ sơ nên việc vắng mặt không ảnh hưởng đến quá trình xét xử.

Quang cảnh phiên tòa (Ảnh: Đ.X.).

Tuy nhiên, sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa. Theo đánh giá của cơ quan tố tụng, vụ án có tính chất giản đơn, song việc hoãn xét xử nhằm bảo đảm xem xét toàn diện các tình tiết, tránh bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng. Quyết định này được nhìn nhận là thể hiện sự thận trọng của HĐXX trong quá trình giải quyết vụ án.

Tại phiên tòa, luật sư Phạm Ngọc Hải thuộc Trung tâm Tư vấn pháp luật Thăng Long (Trung ương Hội Luật gia Việt Nam) bào chữa cho 2 bị cáo đã đề nghị HĐXX thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho các bị cáo được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú trong thời gian chờ xét xử.

Trước kiến nghị này, chủ tọa phiên tòa ghi nhận ý kiến của luật sư và cho biết sau khi phiên tòa được hoãn, các bị cáo có thể làm đơn gửi cơ quan tố tụng để được xem xét theo quy định pháp luật. Nội dung này sẽ được cơ quan có thẩm quyền đánh giá trên cơ sở hồ sơ vụ án và các điều kiện liên quan.

Vụ án đồng phạm mang tính chất giản đơn

Theo cáo trạng, các bị can Phạm Thị Lan Anh, Vũ Sỹ Mạnh, Mông Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Minh Chi, Hoàng Văn Tiệp, Nguyễn Đức Tiến Thành, Tạ Việt Anh, Lê Đức Hoàn và Nguyễn Văn Đức đều có đủ năng lực trách nhiệm hình sự.

Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn, tranh chấp khách sạn trong quần thể nghỉ dưỡng thuộc Công ty Cổ phần Làng du lịch Sa Pa Víp, tại tổ dân phố Phan Si Păng 1 và Phan Si Păng 2, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Do mâu thuẫn, Phạm Thị Lan Anh đã chỉ đạo Mông Thị Minh Nguyệt và Nguyễn Minh Chi dùng tay, chân đánh Nguyễn Văn Đức nhưng không gây thương tích.

Sau đó, Phạm Thị Lan Anh và Vũ Sỹ Mạnh tiếp tục có lời nói, cử chỉ chỉ đạo các bị can Nguyễn Đức Tiến Thành, Hoàng Văn Tiệp, Tạ Việt Anh, Lê Đức Hoàn, Mông Thị Minh Nguyệt và Nguyễn Minh Chi sử dụng hung khí, chửi bới, hành hung người khác tại nơi công cộng thuộc khu du lịch quốc gia, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Cáo trạng cho biết, hành vi này xâm phạm trực tiếp đến trật tự chung, vi phạm nếp sống văn minh, hương ước văn hóa khu dân cư và ảnh hưởng đến hoạt động bình thường tại nơi công cộng, nên cần xử lý nghiêm minh để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Cơ quan tố tụng xác định đây là vụ án đồng phạm mang tính chất giản đơn. Trong đó, Phạm Thị Lan Anh là người khởi xướng, rủ rê các bị can khác giải quyết mâu thuẫn và hành hung Nguyễn Văn Đức. Sau đó, bị can Đức sử dụng hung khí xuống đường hô hào, chửi bới nhóm của Lan Anh. Phạm Thị Lan Anh và Vũ Sỹ Mạnh tiếp tục chỉ đạo, hô hào các bị can Mông Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Minh Chi, Nguyễn Đức Tiến Thành, Hoàng Văn Tiệp, Tạ Việt Anh và Lê Đức Hoàn mang hung khí xuống đường cản quấy, chửi bới Nguyễn Văn Đức.

Vì vậy, Phạm Thị Lan Anh và Vũ Sỹ Mạnh phải chịu trách nhiệm với vai trò khởi xướng, thực hành tích cực; các bị can còn lại giữ vai trò người thực hành.

Trao đổi thêm với phóng viên, luật sư Phạm Ngọc Hải cho biết, việc HĐXX quyết định hoãn phiên tòa cũng cho thấy sự cân nhắc thận trọng trong hoạt động xét xử. Quyết định này nhằm bảo đảm mọi tình tiết được xem xét đầy đủ, khách quan, đúng quy định pháp luật trước khi đưa ra phán quyết đối với từng bị cáo.

Ông Hải cho biết, qua nghiên cứu hồ sơ, ông nhận thấy vụ án vẫn còn nhiều điểm chưa được làm rõ. Các luật sư sẽ trình bày những vấn đề này tại phiên xử tới, đồng thời ông thay mặt thân chủ đã hoàn thiện đơn để gửi đến cơ quan tố tụng cấp cao hơn, trong đó có Cơ quan điều tra VKSND Tối cao.

Nói thêm về đề nghị được tại ngoại, luật sư Hải cho biết, các bị cáo Vũ Sỹ Mạnh, Mông Thị Minh Nguyệt, Hoàng Văn Tiệp đã có đơn gửi Chánh án TAND Tối cao đề nghị được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tương tự, cũng theo luật sư Hải, bị cáo Phạm Thị Lan Anh, Nguyễn Đức Tiến Thành đã có đơn gửi TAND khu vực 7 - Lào Cai đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.