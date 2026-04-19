Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Mr Pips lừa đảo hơn 1.300 tỷ đồng

VKSND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội điều tra bổ sung một số nội dung chưa được làm sáng tỏ trong vụ án Phó Đức Nam cùng các đồng phạm bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Theo kết luận điều tra trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã đề nghị truy tố 75 bị can. Trong đó, Phó Đức Nam (tức Mr Pips, 32 tuổi), bị đề nghị truy tố về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Cùng bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền với Nam có một số bị can như Phó Đức Thắng, Lê Thị Liễu và Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình).

Mr Pips Phó Đức Nam (Ảnh: FBNV).

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2019, Nam đã bàn bạc với Isik Uran, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các công ty “ma”, sử dụng các pháp nhân này để tuyển dụng nhân sự, ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại dùng cho ứng dụng Zoiper và mở 69 tài khoản ngân hàng, tài khoản trung gian thanh toán để nhận tiền của các bị hại.

Nhà chức trách cáo buộc Phó Đức Nam thuê văn phòng tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và Bình Dương để tuyển nhân viên, tổ chức thành hệ thống hoạt động khép kín nhằm dụ dỗ người tham gia đầu tư. Trong vụ án này, Nam bị xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter), là đồng phạm giúp sức đắc lực cho Nam. Ngọ bị cáo buộc đã bàn bạc với Nam để mở rộng hệ thống sàn chứng khoán, forex ở Việt Nam, được giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để lôi kéo bị hại tham gia đầu tư. Bị can này bị xác định phải chịu trách nhiệm về 180 vụ lừa đảo, với tổng số tiền hơn 216 tỷ đồng bị chiếm đoạt.

Trong toàn vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố 83 bị can, trong đó 75 người bị đề nghị truy tố. Với 8 bị can đang bỏ trốn, gồm cả Isik Uran và 7 người khác, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã và tách vụ án để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, hành vi của 1.722 người làm việc tại các văn phòng cũng đã được tách ra do chưa xác định được bị hại, chưa đủ căn cứ xử lý.

Theo cơ quan điều tra, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ thông tin và Internet để lập các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, ngoại hối trái phép. Các đối tượng bị cho là đã dùng nhiều thủ đoạn tinh vi như bố trí các bộ phận hoạt động độc lập, liên lạc qua ứng dụng bảo mật cao và tận dụng các nền tảng OTT như Zalo, Telegram, Signal, Zoiper để điều hành, quảng cáo cho hoạt động phạm pháp.