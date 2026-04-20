Khoảnh khắc người đàn ông phát hiện, chiếm giữ 128 triệu đồng tại trụ ATM

Ngày 20/4, Công an phường Bắc Cam Ranh cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh danh tính người đàn ông đã chiếm giữ 128 triệu đồng tại một trụ ATM trên địa bàn. Cơ quan chức năng đã trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để phục vụ công tác điều tra.

Theo dữ liệu camera, tối 1/4, tại trụ ATM ở số 151 đường Nguyễn Chí Thanh (phường Bắc Cam Ranh), một người dân địa phương mang 128 triệu đồng đến nạp vào tài khoản.

Thời điểm người đàn ông chiếm giữ 128 triệu đồng tại trụ ATM (Video: Công an phường Bắc Cam Ranh).

Mặc dù giao dịch chưa hoàn tất, toàn bộ số tiền được máy trả lại vào khay, nhưng người nộp tiền đã rời khỏi trụ ATM mà không hay biết.

Ít phút sau, một người đàn ông đi xe máy đến giao dịch, phát hiện trong khay máy có một cọc tiền lớn. Sau khi quan sát xung quanh không thấy ai, người này đã lấy toàn bộ số tiền và rời đi.

Hình ảnh từ camera cho thấy người đàn ông chiếm giữ 128 triệu đồng mặc áo kẻ caro xanh trắng, đội mũ bảo hiểm màu xanh, viền đen, điều khiển xe máy.

Công an phường Bắc Cam Ranh đề nghị người đã lấy số tiền trên sớm liên hệ cơ quan công an để làm việc, phối hợp giải quyết vụ việc. Đồng thời, kêu gọi người dân nếu có thông tin liên quan, cung cấp để phục vụ công tác xác minh. Người dân có thể liên hệ Công an phường Bắc Cam Ranh qua số điện thoại trực ban 02583.857.867.

Theo Công an phường Bắc Cam Ranh, mọi hành vi chiếm giữ trái phép tài sản của người khác đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.