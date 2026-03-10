TPHCM phạt TikToker phát tán, bán phim "Thỏ ơi"

Ngày 10/3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05, Công an TPHCM) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với T.V.P. (SN 2004, cư trú tại TPHCM) vì có hành vi đăng tải, phát tán trái phép nội dung phim điện ảnh đang công chiếu tại rạp lên mạng xã hội nhằm trục lợi.

T.V.P. bị xử phạt 7,5 triệu đồng (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 25/2, PA05 tiếp nhận thông tin phản ánh về việc bộ phim điện ảnh “Thỏ ơi” đang được công chiếu tại các rạp trên toàn quốc bị quay lén, cắt ghép và phát tán trái phép trên không gian mạng, đặc biệt qua nền tảng TikTok, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị sản xuất, phát hành.

PA05 đã tiến hành xác minh, phát hiện một tài khoản TikTok đăng tải hàng chục clip chứa nội dung quay lén từ phim “Thỏ ơi”. Mỗi clip có độ dài 60-120 giây, thu hút nhiều lượt xem và bình luận. Quá trình xác minh cho thấy, tài khoản trên còn đăng tải thông tin rao bán bản ghi đầy đủ, giao dịch thông qua nền tảng Telegram và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TPHCM xác định chủ tài khoản trên là T.V.P. và tiến hành mời làm việc.

Tại cơ quan công an, P. thừa nhận đã tạo lập nhiều tài khoản TikTok để đăng tải 45 đoạn video chứa nội dung phim “Thỏ ơi”. Sau khi thu thập các đoạn video trên mạng, P. cắt ghép thành bản phim hoàn chỉnh rồi rao bán cho người có nhu cầu xem trọn bộ. Từ ngày 23/2 đến khi bị phát hiện, nam thanh niên đã bán phim cho 11 người.

Qua làm việc, T.V.P. thừa nhận hành vi vi phạm, khai báo thành khẩn và cam kết chấm dứt việc đăng tải, phát tán trái phép nội dung phim trên mạng xã hội.

Căn cứ các tài liệu, PA05 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.V.P. về hành vi cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ; đồng thời buộc đối tượng gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm.