Lộ bảng cát-xê dàn diễn viên "Thỏ ơi", thực hư nữ chính nhận 1,2 tỷ đồng?

Trong bối cảnh phim Thỏ ơi dẫn đầu đường đua phim Tết với nhiều kỷ lục doanh thu, các thông tin bên lề của tác phẩm cũng được khán giả đặc biệt quan tâm.

Gần đây, mạng xã hội lan truyền tin đồn về bảng thù lao của diễn viên phim Thỏ ơi, thu hút sự tò mò của khán giả cùng những ý kiến trái chiều.

Trấn Thành và dàn diễn viên phim "Thỏ ơi" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo tin đồn được lan truyền, ca sĩ LyLy (vai Hải Linh) nhận cát-xê 1,2 tỷ đồng, cao nhất trong 5 diễn viên chính.

Nguồn tin chưa kiểm chứng cho rằng, mức thù lao này tính cả phần diễn xuất và sáng tác nhạc phim của LyLy. Cô sáng tác và trực tiếp thể hiện ca khúc Giữ anh em cũng làm không xong - bản nhạc phim phát hành hôm 19/2, hiện hút hàng triệu lượt xem, được hàng nghìn khán giả sử dụng, lồng ghép trong các clip chia sẻ cảm xúc về phim.

Cát-xê của Pháo được cho là 700 triệu đồng. Trong phim, Pháo vào vai Nhật Hạ, cô gái đeo mặt nạ thỏ, đóng vai trò quan trọng trong diễn biến, câu chuyện phim.

Cũng theo tin đồn, mức thù lao của Quốc Anh (vai Ngọc Sơn) và Văn Mai Hương (vai Hải Lan) lần lượt là 600 triệu đồng và 500 triệu đồng. Người được cho là có cát-xê thấp nhất trong dàn diễn viên chính là Vĩnh Đam (vai Thế Phong), với mức 200-300 triệu đồng.

LyLy (váy trắng) được cho là có cát-xê cao nhất trong dàn diễn viên chính "Thỏ ơi" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nhiều khán giả nghi ngờ tính xác thực của bảng cát-xê nói trên. Có ý kiến nhận định LyLy là nữ chính, có nhiều thời lượng lên hình, đảm nhận vai trò quan trọng trong phim, nhưng mức thù lao 1,2 tỷ đồng là "khó tin" với người vừa lấn sân diễn xuất như cô.

Một số ý kiến cũng cho rằng cát-xê của Văn Mai Hương thấp hơn Quốc Anh là điều khá bất công với nữ ca sĩ. Nhân vật Hải Lan do Văn Mai Hương thể hiện đóng góp lớn cho thành công của bộ phim, lấn át hoàn toàn so với tuyến nhân vật của Quốc Anh.

Giữa những đồn đoán về thông tin cát-xê, tối 2/3, đạo diễn Trấn Thành chính thức lên tiếng. Nam nghệ sĩ khẳng định bảng lương diễn viên Thỏ ơi đang lan truyền là sai sự thật.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một chuyên gia (giấu tên) trong ngành phim cũng cho biết, khó có thể xác thực độ chính xác của bảng thù lao diễn viên phim Thỏ ơi như mạng xã hội lan truyền. Tuy nhiên, theo chuyên gia, tin đồn LyLy có mức cát-xê 1,2 tỷ đồng "không đáng tin cậy" vì mức thù lao này chỉ có ở những diễn viên điện ảnh hạng A như Phương Anh Đào, Kaity Nguyễn...

Một nhà sản xuất phim khác cho biết, mức cát-xê cho diễn viên phim điện ảnh có thể từ vài trăm triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng, tùy vào các yếu tố như: Khả năng diễn xuất, độ nổi tiếng, số ngày quay, các điều khoản phụ thêm (ví dụ như sáng tác nhạc, thể hiện ca khúc nhạc phim...).

"Một số diễn viên có thể đồng ý giảm cát-xê trong những dự án họ làm với các đạo diễn, nhà sản xuất thân thiết, hoặc họ đổi một phần thù lao thành khoản đầu tư phim.

Trong một số dự án, có thể có điều khoản hợp đồng để thưởng thêm nếu phim đạt cột mốc doanh thu nào đó. Nhưng những chi tiết này phải đi vào cụ thể từng phim và chỉ có người trong cuộc mới biết các điều khoản ra sao", nhà sản xuất này chia sẻ.

Theo nhà sản xuất, hiện nay mặt bằng cát-xê đóng phim điện ảnh tại Việt Nam "ngày càng tăng cao". "Những diễn viên hạng A có thể nhận 1 tỷ đồng/phim. Người diễn xuất tốt luôn được trả mức thù lao xứng đáng", nhà sản xuất này nói.

Thông tin bên lề phim "Thỏ ơi" được khán giả quan tâm (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông, Pháo từng hé lộ đạo diễn, nhà sản xuất Trấn Thành trả cô mức thù lao "dễ chịu".

"Tôi không biết mọi người được trả thù lao bao nhiêu, nhưng anh Thành trả tôi mức tiền dễ chịu, không hề bạc đãi diễn viên. Mỗi khi tôi đóng một phân cảnh nặng nề, tôi nghĩ đến mức cát-xê đó và tự nhủ rằng không sao hết, cố lên", Pháo nói.