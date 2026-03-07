Nam chính Thỏ ơi lên tiếng về tranh cãi "bình hoa di động"

Mới đây, ê-kíp phim điện ảnh Bus: Chuyến xe một chiều tổ chức buổi ra mắt dự án, có sự tham gia của đạo diễn Luk Vân cùng dàn diễn viên: Vân Trang, Vĩnh Đam, Phí Phương Anh, Huỳnh Minh Kiên...

Bus: Chuyến xe một chiều thuộc thể loại tâm linh, tình cảm. Kịch bản khởi nguồn từ ý tưởng về một chuyến xe chở những âm hồn còn vương vấn chưa hoàn thành ý nguyện và giúp họ thực hiện những điều chưa thể làm được.

Ê-kíp "Bus: Chuyến xe một chiều" ra mắt truyền thông tại TPHCM (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Sự xuất hiện của Vĩnh Đam trong dự án mới thu hút sự quan tâm của khán giả. Sinh năm 2004, Vĩnh Đam xuất thân là người mẫu, chưa có nhiều kinh nghiệm đóng phim. Vừa qua, anh đảm nhận nam chính trong phim Tết Thỏ ơi của Trấn Thành nhưng diễn xuất vẫn vấp phải một số tranh cãi. Nhiều người cho rằng anh được các đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" vì lợi thế ngoại hình.

Phản hồi những ý kiến trái chiều, Vĩnh Đam chia sẻ bản thân anh là diễn viên mới, nên luôn cố gắng trau dồi, hoàn thiện mỗi ngày. "Ngoại hình là lợi thế và tôi luôn tận dụng những cơ hội để khán giả không chỉ thấy mình ưa nhìn mà còn công nhận mình ở vai trò diễn viên", Vĩnh Đam nói.

Vĩnh Đam đang là gương mặt mới gây chú ý trên màn ảnh rộng (Ảnh: Chụp màn hình).

Nam diễn viên gen Z cho biết thêm, anh đậu thử vai Bus: Chuyến xe một chiều trước khi tham gia Thỏ ơi. So sánh cách làm việc của Trấn Thành và Luk Vân, Vĩnh Đam cho rằng đạo diễn Thỏ ơi rất cầu toàn, khó tính vì muốn mọi thứ chỉn chu nhất. Khi làm việc với Luk Vân, đàn chị có cách trao đổi thoải mái, giúp anh được "thả lỏng" tinh thần. Ngoài ra nhân vật trong Bus: Chuyến xe một chiều phù hợp lứa tuổi nên anh cũng nhập vai dễ dàng hơn.

Lý giải việc tin tưởng Vĩnh Đam, đạo diễn Luk Vân cho rằng nam diễn viên có những yếu tố phù hợp với nhân vật trong Bus: Chuyến xe một chiều.

"Trước khi tổ chức thử vai, tôi không hề biết Vĩnh Đam là ai. Tôi đã có một số phương án nhưng cuối cùng chọn em ấy vì hợp vai và hợp ngoại hình. Sau khi chọn Vĩnh Đam đóng chính, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ phó đạo diễn phim Thỏ ơi. Phía ê-kíp Thỏ ơi hỏi lịch quay của Vĩnh Đam trong phim này như thế nào.

Lúc đó em ấy còn chưa biết mình được chọn trong phim Trấn Thành. Tôi còn nghĩ em ấy đậu vai phụ, nhưng hóa ra là vai nam chính. Tôi không muốn Vĩnh Đam phải lựa chọn 1 trong 2 nên đã sắp xếp lịch quay để em có thể tham gia cùng lúc hai phim", Luk Vân chia sẻ.

Á hậu Huỳnh Minh Kiên và Vĩnh Đam có nhiều cảnh diễn chung trong phim (Ảnh: Chụp màn hình).

Vai diễn trong phim đánh dấu lần đầu tiên Á hậu Minh Kiên lấn sân diễn xuất. Cô thừa nhận bản thân còn non nớt nên luôn ý thức học hỏi từ bậc đàn anh đàn chị. Đặc biệt, các chị em cùng công ty quản lý như Lương Thùy Linh, Đoàn Thiên Ân cũng đã cho lời khuyên để Minh Kiên thêm tự tin.

"Các chị rất vui khi biết tôi đậu vai chính và nhắn gửi nhiều lời động viên, lời khuyên cho tôi. Ban đầu tôi rất áp lực, tôi không biết mình lên phim trường sẽ tương tác cùng đoàn phim ra sao, có kịch bản rồi thì cần làm gì, diễn xuất với bạn diễn nam như thế nào.

Trước đây, tôi mới chỉ đóng MV, chưa từng diễn thoại. Khi diễn vở Gánh mẹ ở Miss Grand Vietnam 2023, tôi cũng đã học qua một vài lớp diễn xuất của NSƯT Hữu Châu, NSƯT Hạnh Thúy. Các cô chú chỉ cho tôi những điểm còn sai sót và cần khắc phục thế nào. Tôi biết mình vẫn còn nhiều khuyết điểm nên muốn trau dồi nhiều hơn", Minh Kiên nói.

Bus: Chuyến xe một chiều dự kiến ra rạp ngày 20/3.