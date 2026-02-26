"Thỏ ơi" đạt 300 tỷ đồng, Trấn Thành bất ngờ kêu gọi ủng hộ phim khác

Tác phẩm Nhà mình đi thôi do Uyển Ân đảm nhận vai nữ chính, ra rạp từ ngày 26/2.

Trên trang cá nhân, Trấn Thành chia sẻ: "Mọi người ai coi Thỏ ơi rồi, muốn chọn thêm một bộ phim gia đình đáng yêu, ấm áp để thưởng thức đầu năm thì có thể trải nghiệm Nhà mình đi thôi của Út Dánh (tên thân mật của Uyển Ân - PV) làm nữ chính nha. Đã thương tôi thì thương luôn con em của tôi. Mọi người đặt vé xem nhé".

Đáp lại, Uyển Ân để lại bình luận: “Út cảm ơn anh hai. Anh hai là nhất”.

Uyển Ân đảm nhận vai nữ chính trong "Nhà mình đi thôi" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Chia sẻ của Trấn Thành xuất hiện trong bối cảnh phim Thỏ ơi do anh đạo diễn vừa cán mốc doanh thu 300 tỷ đồng (theo Box Office Vietnam ngày 25/2). Dù đang có phim chiếu rạp và đạt thành tích ấn tượng, Trấn Thành vẫn nhiệt tình quảng bá cho dự án của em gái. Hành động này nhận nhiều lời khen từ khán giả.

Về phía Uyển Ân, cô tiết lộ, khi biết Nhà mình đi thôi ra mắt sau Thỏ ơi khoảng 10 ngày, anh trai đùa rằng cô đợi hết Tết tung phim để đối đầu. Tuy nhiên, nữ diễn viên khẳng định đó chỉ là lời trêu vui trong gia đình, không hề có chuyện cạnh tranh. Nữ diễn viên cũng cho biết bản thân không đặt nặng áp lực doanh thu vì đã nỗ lực hết mình cho vai diễn.

Tại buổi công chiếu, NSND Hồng Vân nhận xét diễn xuất của Uyển Ân lần này có thể xem như “đối đầu trực tiếp” với anh trai. Nữ nghệ sĩ đánh giá cô thông minh, duyên dáng, tiến bộ rõ rệt và đủ khả năng xây dựng tên tuổi riêng thay vì chỉ được nhắc đến với danh xưng “em gái Trấn Thành”. Trước lời khen này, Uyển Ân bật cười ngại ngùng.

Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won cùng Uyển Ẩn tham dự sự kiện (Ảnh: Facebook nhân vật).

Từ trước đến nay, mối quan hệ giữa Trấn Thành và hai em gái Huỳnh Mi - Uyển Ân luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Trong ba anh em, chỉ Trấn Thành và Uyển Ân theo đuổi nghệ thuật, còn Huỳnh Mi sống kín tiếng và đã lập gia đình.

Những mùa phim Tết trước, Uyển Ân thường góp mặt trong các dự án của anh trai như Nhà bà Nữ, Mai hay Bộ tứ báo thủ. Riêng năm nay, Thỏ ơi đánh dấu lần hiếm hoi cô vắng bóng trong phim của anh.

Uyển Ân cho biết, ở nhà, Trấn Thành khá dễ tính và chiều em, nhưng khi làm việc lại rất nghiêm khắc, thậm chí quát mắng nếu cô chưa tập trung.

Ngược lại, Trấn Thành nhận xét em gái ở nhà có phần lười biếng, song khi ra phim trường lại rất trách nhiệm và hết mình. Anh cũng từng bất ngờ khi biết em út quyết định theo đuổi diễn xuất vì trước đó không nghĩ cô có đam mê này.

Uyển Ân bên mẹ và chị gái Huỳnh Mi (Ảnh: Facebook nhân vật).

Uyển Ân từng chia sẻ, trong gia đình, Trấn Thành và cô khá hợp tính, cùng yêu nghệ thuật nên khá thân thiết. Trái lại, Uyển Ân thừa nhận cô khắc khẩu với chị gái Huỳnh Mi, hơn mình 8 tuổi.

"Có thời gian hai chị em liên tục mâu thuẫn, căng thẳng vì không tìm được tiếng nói chung dù vẫn sống chung một mái nhà. Thương nhau là vậy nhưng sự khác biệt trong quan điểm và lối sống khiến cả hai thường xuyên bất đồng.

Chỉ đến khi chị Huỳnh Mi ra riêng sau khi lập gia đình, khoảng cách mới giúp chúng tôi hiểu và gần nhau hơn", Uyển Ân từng nghẹn ngào chia sẻ.