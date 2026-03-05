Hai nghệ sĩ diễn 3 phút ở “Thỏ ơi”: Người chờ một đám cưới, người viên mãn

NSND Thanh Lam chờ đợi một đám cưới vào năm 2026

Thỏ ơi là bộ phim có doanh thu cao nhất dịp Tết Bính Ngọ 2026, tính đến sáng ngày 5/3, Thỏ ơi đạt hơn 400 tỷ đồng - theo số liệu từ Box Office Vietnam.

Thanh Lam (thứ 3, từ trái sang) cùng ê-kíp phim "Thỏ ơi" (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Ngoài dàn diễn viên trong phim như: Pháo, LyLy, Quốc Anh, Văn Mai Hương, Vĩnh Đam, Quỳnh Anh Shyn, Ngọc Nguyễn, Pháp Kiều... thì NSND Thanh Lam, NSƯT Quang Thắng, dù xuất hiện chỉ khoảng 3 phút trong phim cũng gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Trong phim Thỏ ơi, NSND Thanh Lam vào vai mẹ của nhân vật Sơn, do Quốc Anh thể hiện. Chị đóng một người thợ làm tóc, đã thẳng thắn phê bình cô cháu họ "+Th" đã khiến gia đình của con trai lục đục. Xuất hiện khoảng 1 phút, nữ nghệ sĩ vẫn được khen diễn khá tự nhiên, toát lên hình ảnh một bà mẹ thẳng thắn, uy quyền.

Nữ diva từng thú nhận rằng, khó có thể trách mắng người con có ngoại hình cao ráo, điển trai như Quốc Anh, khiến cảnh phim quay đến 5-6 lần mới xong.

Trong buổi ra mắt phim tại Hà Nội, NSND Thanh Lam dí dỏm nói rất “giận Trấn Thành vì cho lên hình quá ít”. “Tôi rất phục Trấn Thành vì sức sáng tạo của em luôn vượt qua chính mình, luôn bứt phá để làm mới bản thân. Tôi cũng rất thán phục các diễn viên ở đây, rất trẻ mà diễn rất tốt”, nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Trấn Thành cho rằng, Thanh Lam là "ngoại lệ" của anh vì nhiều lần quên thoại, tự ứng biến khiến anh đau đầu nhưng anh không thể trách mắng đàn chị.

"Khán giả phải tập trung thì mới xem được phân đoạn có Thanh Lam xuất hiện. Khi xem phim thì đừng ngáp, vì ngáp thì... không thấy vai chị Thanh Lam đâu", Trấn Thành hài hước tiết lộ.

Thanh Lam sinh năm 1969, là con gái của cố nhạc sĩ Thuận Yến và nghệ sĩ nhạc dân tộc Thanh Hương. Từ khi 3 tuổi, Thanh Lam đã được cha dạy hát và nghe đàn piano. Năm 7 tuổi, Thanh Lam được mẹ dạy chơi đàn thập lục, tập hát các bài dân ca Việt Nam.

Sau một thời gian hoạt động nghệ thuật nghiêm túc, Thanh Lam đã trở thành một trong những ca sĩ có tầm ảnh hưởng lớn của làng nhạc Việt Nam, gặt hái nhiều giải thưởng. Cùng với Hà Trần, Mỹ Linh, Hồng Nhung, chị được nhiều người tặng danh hiệu diva.

Trước Thỏ ơi, Thanh Lam từng tham gia các phim như: 13 nữ tù, Người hùng đá đỏ, Xích lô, Nắng ở trên đầu...

Diva Thanh Lam và bác sĩ Tiến Hùng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau những lận đận về tình duyên, Thanh Lam đang hạnh phúc bên ông xã là bác sĩ Tiến Hùng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Thanh Lam cho biết, chị đang chọn "ngày lành tháng tốt" để làm đám cưới.

"Chúng tôi đã có một năm bận rộn, nhiều sự kiện. Vì thế, việc làm đám cưới trong năm 2025 đã bị gác lại. Chúng tôi đang xem thời gian nào thích hợp sẽ tổ chức một bữa tiệc ấm cúng...", Thanh Lam nói.

Nói về tình yêu ở tuổi 57, Thanh Lam cho biết, đây là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời vì chị đã trải qua đầy đủ thăng trầm của cuộc sống. Chị trân quý hơn sự được mất của cuộc đời.

"Khi yêu, tôi cũng như những người phụ nữ khác, cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm, cũng có những va chạm nhưng điều đó sẽ làm cho chúng ta hiểu nhau hơn, sống tốt hơn, xây dựng tình cảm bền chặt hơn. Ở tuổi này, điều mà chúng ta tu khó nhất là chữ nhẫn, khi chúng ta nhẫn, là mình lùi 2-3 bước nhưng lại tiến rất xa", nữ ca sĩ nói.

Thanh Lam chia sẻ rằng, vợ chồng chị chưa bao giờ có những cơn ghen tuông dù vây quanh chị là rất nhiều người đàn ông thành đạt, trong khi anh cũng có không ít người phụ nữ ngưỡng mộ.

"Khi anh ấy tức giận thì mình nhẫn xuống, chịu lép vế một chút. Cái lép vế đó mình đừng tính đến chuyện thua thắng. Mục đích để xây dựng mối quan hệ tốt hơn. Chính vì vậy cuộc sống của tôi rất thú vị vì biết nhường nhịn nhiều hơn", Thanh Lam bộc bạch.

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ thêm, chị thấy yêu và quý trọng tính thẳng thắn của người bạn đời. Chị bộc bạch: "Tôi qua cái tuổi nũng nịu, dỗi hờn rồi, muốn dành nhiều thứ tốt đẹp cho đối phương. Khi yêu, cả 2 sẽ luôn biết cách để được gần nhau. Chúng tôi hạnh phúc vì luôn muốn được ở bên nhau".

Nữ ca sĩ quan niệm, tình yêu đẹp nhất khi không có ai kiểm soát ai, không gò ép nhau và luôn tôn trọng sự tự do của đối phương.

"Khi tình yêu đủ lớn, ta sẽ chỉ muốn đối phương hạnh phúc và phát triển tốt hơn. Ông xã đã giúp tôi tìm được sự cân bằng và ngược lại, tôi cũng đồng hành để anh được tự do và phát triển. Chúng tôi đã đi qua những giai đoạn đủ chông chênh để hiểu rằng, tốt nhất là tạo cho nhau một khoảng trời tự do", Thanh Lam nói.

Hình ảnh mới nhất của diva Thanh Lam (Ảnh: Facebook nhân vật).

Vào tháng 5/2024, chị và ông xã vướng tin đồn "đường ai nấy đi". Tuy nhiên, Thanh Lam cho biết, đó là tin sai sự thật. Thực tế, chị và bác sĩ Tiến Hùng vẫn có mối quan hệ tốt đẹp. Cả 2 luôn nỗ lực vun vén tình cảm của mình.

Đang ở độ chín của cuộc đời, nhưng Thanh Lam vẫn khiêm tốn, chị nói bản thân vẫn muốn học hỏi, trau dồi thêm vốn sống. Nữ ca sĩ hi vọng nếu điều kiện thuận lợi, chị sẽ tổ chức một show diễn đánh dấu hành trình sự nghiệp của mình.

NSƯT Quang Thắng có một gia đình viên mãn, hạnh phúc

Trong Thỏ Ơi, NSƯT Quang Thắng đảm nhận vai cameo (khách mời), là bố của Ngọc Sơn. Theo nhiều khán giả, dù nam nghệ sĩ chỉ xuất hiện trong thời lượng ngắn nhưng vẫn tạo nên điểm nhấn thú vị trong bộ phim.

Trấn Thành trao cúp cho NSƯT Quang Thắng khi đi cinetour (giao lưu với khán giả) tại Hải Phòng (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Chia sẻ về vai diễn, NSƯT Quang Thắng cho biết, anh vào vai một người bố vô tư, vui tính.

“Dù chỉ vào một vai khách mời nhưng được đứng trong thế giới của Thỏ ơi tôi đã có một trải nghiệm rất vui và đáng nhớ. Hy vọng sang năm, Thành lại thương mà cho Thắng được đứng hẳn trên poster, với nhiều thoại hơn một chút", anh hài hước nói.

Quang Thắng sinh năm 1968, từng học Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Hải Phòng. Năm 1999, anh lên Hà Nội học khoa Đạo diễn tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Anh tham gia các bộ phim như: Lời nói dối ngọt ngào, Yêu thì ghét thôi, Tết này ai đến xông nhà, Áo lụa Hà Đông, Hiệp sĩ mù, Người vợ cuối cùng... Hiện, anh công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội.

NSƯT Quang Thắng gây ấn tượng trong lĩnh vực hài kịch và phim điện ảnh. Vai Táo Kinh tế trong chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân là một trong những vai diễn nổi bật nhất trong sự nghiệp của anh.

Nam nghệ sĩ cho biết, năm 2003 chương trình Táo quân lần đầu tiên phát sóng cũng là lần đầu anh được ra nước ngoài biểu diễn. Từ đó, cuộc sống của anh đã bước sang trang mới khi được nhiều khán giả biết đến, có nhiều show diễn hơn.

Trước khi nổi tiếng, Quang Thắng có một thời gian dài vật lộn với cuộc sống ở Hải Phòng. Anh từng có 10 năm làm nghề mà không mua nổi một chiếc xe đạp.

Khi lên Hà Nội làm chương trình Táo quân, NSƯT Quang Thắng khá vất vả khi chưa có nhà, phải đi ở nhờ, ở trọ.

Anh kể: "Thời đó, tôi chưa có nhà ở Hà Nội, lang thang hết nơi này đến nơi khác. Có những lúc tôi phải uống thuốc an thần bởi vì học thoại không thuộc. Bạn diễn không thông cảm với mình, còn công kích mình, coi mình là trò vui của họ nên tôi trầm cảm, suy sụp lắm".

Những năm đó, sau khi diễn xong, đồng nghiệp được về nhà bên gia đình, có chăn ấm đệm êm thì 4h sáng, Quang Thắng phải phi xe trong mưa lạnh sang Gia Lâm, gửi xe máy để bắt chuyến xe đầu tiên về Hải Phòng để kịp giờ đi làm.

Nam nghệ sĩ chia sẻ thêm rằng, những lời trêu chọc của đồng nghiệp đã khiến anh tự ái nhưng cũng chính là động lực để anh cố gắng hơn. Sau đó, anh đã mua được nhà, ổn định nơi ăn chốn ở và cũng thấy tự tin hơn.

NSND Tự Long, Vân Dung, NSƯT Quang Thắng (từ trái sang) nhiều năm góp mặt ở "Táo quân" (Ảnh: VTV).

Quang Thắng cho biết, nhiều nghệ sĩ diễn ở Gặp nhau cuối tuần tham gia Táo quân nên rất hiểu nhau. Đạo diễn chương trình Táo quân chỉ cần mời đến, đọc thoại và phân vai phù hợp.

"Táo quân cho tôi nhiều thứ, từ công việc này đến show diễn khác. Táo Kinh tế là vai diễn tôi gắn bó lâu nhất, vì có vẻ ngoại hình của tôi... hơi sang, dính đến tiền nong thì hợp", anh hài hước nói.

Trong quá trình làm Táo quân, Quang Thắng có một kỷ niệm nhớ đời khi suýt bị ngã từ trên cao xuống. Năm đó, Đoàn kịch nói Hải Phòng yêu cầu phải có mặt họp gấp nên anh không có thời gian tập màn kéo rút trên sân khấu.

"Dây treo được buộc bằng nhiều mảnh vải kết lại, chỉ có một đai giữ phía dưới diễn viên. Dây treo nhỏ xíu, siết vào người rất đau nhưng tôi vẫn phải ngồi trên cao nửa tiếng đồng hồ, người tê cứng hết.

Khi xuống, vì ngồi không cân đối nên đầu tôi cắm thẳng xuống đất. Đạo diễn cũng nói đó là lỗi do tôi chưa tập kỹ. May mắn, tôi vẫn xuống dưới an toàn", nam nghệ sĩ cho biết.

Bà xã Quang Thắng tên Cao Thanh Hảo, kém anh 11 tuổi. Vợ anh từng có thời gian công tác tại Thư viện Hải Phòng nhưng sau khi sinh con trai út, chị quyết định ở nhà để lo việc nội trợ, quán xuyến gia đình.

"Vợ của nghệ sĩ luôn thiệt thòi nên những lúc rảnh rỗi, tôi về với vợ con ngay. Tôi đi nhiều, một mình bà xã chăm 3 con rất vất vả nên tôi luôn biết ơn cô ấy", anh nói.

Quang Thắng từng phải uống thuốc an thần vì bị đồng nghiệp công kích (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Quang Thắng cho biết, anh luôn chia sẻ những vất vả của vợ và coi bà xã là "nóc nhà".

"Tôi không giữ tiền, làm bao nhiêu tôi đưa cho vợ hết để lo cho các con. Cuối tuần, tôi muốn ăn gì thì nói cô ấy đi chợ nấu nướng. Tôi cũng thường xuyên động viên để vợ yên tâm. Tôi làm mọi việc để gia đình bình yên, hạnh phúc", nam nghệ sĩ bộc bạch.