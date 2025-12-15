Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan nộp lại 100 tỷ đồng

Ngày 15/12, Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Như Loan về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo kết luận điều tra, bà Nguyễn Thị Như Loan (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai) tại thời điểm mua khu đất số 39-39B Bến Vân Đồn đã nhận thức rõ khu đất này có nguồn gốc là tài sản Nhà nước, chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

Khu đất này do Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa là các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam, quản lý và sử dụng.

Bà Nguyễn Thị Như Loan (Ảnh: T.Đ).

Công ty Retro Harvest Finance do ông Lê Y Linh (cựu Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và ông Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín) điều hành, dù đã đứng tên sở hữu 80% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín (công ty con của Tập đoàn Cao Su Việt Nam).

Để được mua lại khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, bà Loan đã thỏa thuận và ký hợp đồng với Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa mua khu đất với giá 460,9 tỷ đồng thông qua hình thức mua 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín.

Sau đó, bà Loan thực hiện việc chuyển 50 tỷ đồng cho Linh và Dừa để chi “ngoại giao” cho Tập đoàn Cao su Việt Nam; 186,1 tỷ đồng chuyển cho Công ty Phú Việt Tín để nộp tiền sử dụng đất; 65 tỷ đồng chuyển cho Dừa để thanh toán tiền mua vốn góp cho phía Tập đoàn Cao su Việt Nam.

Cơ quan tố tụng xác định, việc ký hợp đồng và chuyển tiền của bà Loan đã giúp sức, thúc đẩy ông Linh và Dừa thâu tóm khu đất thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam thông qua hình thức mua chỉ định trái pháp luật, sau đó bán lại cho bà Loan để hưởng lợi 157,2 tỷ đồng.

Tiếp đó, bà Loan bán lại khu đất này cho Novaland và hưởng lợi thêm 297,8 tỷ đồng.

Với hành vi trên, bà Loan bị cáo buộc đã cùng chung ý chí với Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa thực hiện hành vi trái quy định pháp luật, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước với số tiền 542,7 tỷ đồng.

Từ 17-19/9/2024, gia đình bà Loan đã tự nguyện nộp lại số tiền 100 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Cơ quan điều tra ghi nhận cho bà Loan một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục hậu quả, người cao tuổi, có sức khỏe yếu, mắc nhiều bệnh.