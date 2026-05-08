Công an Hà Nội thông tin vụ xe ôm cưỡng đoạt của cặp vợ chồng 700.000 đồng

Chiều 8/5, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Thiên Lộc bắt giữ Nguyễn Lê Khôi (30 tuổi, trú tại xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên).

Tối 7/5, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông dùng dao đe dọa đôi vợ chồng tại khu vực bến chờ xe buýt xã Thiên Lộc, Hà Nội, yêu cầu trả 700.000 đồng tiền xe ôm.

Nguyễn Lê Khôi (Ảnh: Công an Hà Nội).

Ngay sau khi nắm thông tin, Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, làm rõ đối tượng liên quan để xử lý theo quy định. Đến 9h30 ngày 8/5, lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Lê Khôi.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 18h30 ngày 7/5, chị T. cùng chồng đến Bến xe Mỹ Đình để bắt xe về Lai Châu. Khi đến khu vực cổng bến xe, hai vợ chồng thuê xe ôm chở sang bến Bầu, xã Thiên Lộc, để tiếp tục bắt xe khách.

Tới nơi, dù chị T. đã thanh toán 500.000 đồng tiền xe ôm cho cả hai vợ chồng, Khôi không đồng ý và yêu cầu đưa thêm 200.000 đồng. Khi vợ chồng chị T. không trả thêm tiền, Khôi lấy dao đe dọa chồng chị T.

Do hoảng sợ, chị T. đã đưa thêm 200.000 đồng cho Khôi.

Theo hồ sơ, Nguyễn Lê Khôi từng có một tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.