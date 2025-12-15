Chứng khoán giảm liên tục, bất ngờ với cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai

Phiên hôm nay, VN-Index điều chỉnh giảm nhẹ 0,88 điểm, về 1.646,01 điểm. Thanh khoản sàn HoSE ở mức thấp, chỉ gần 18.743 tỷ đồng.

Lực đỡ của thị trường nằm trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VPB, VNM, STB, VRE và TCX. Ngược lại, áp lực đè trên vai nhóm cổ phiếu "họ" Vingroup như VIC, VHM, VPL; một số mã ngành ngân hàng như LPB, MBB, EIB, HDB; bất động sản gồm NLG, KDH, DIG, DXG.

Nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại mua ròng với giá trị hơn 553 tỷ đồng. Các mã được mua ròng nhiều nhất là TCX, VIX, HPG, VPB.

Cổ phiếu QCG của Công ty Quốc Cường Gia Lai đã biến động dữ dội trong 3 phiên gần đây. Từng đó thời gian, cổ phiếu này tăng trần liên tiếp từ vùng 14.400 đồng/đơn vị lên 17.600 đồng/đơn vị, tức tăng 22%. Mức giá hiện tại cũng thiết lập đỉnh cao nhất trong 3 năm qua.

Sự hưng phấn của QCG đi ngược lại diễn biến thị trường chung, có thể được hỗ trợ bởi các thông tin tích cực liên quan việc trả cổ tức và huy động tài chính trả nợ cho Vạn Thịnh Phát.

Thị trường điều chỉnh, cổ phiếu QCG tăng trần 3 phiên (Ảnh minh họa: Đăng Đức).

Về cổ tức, doanh nghiệp dự kiến phát hành hơn 27,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, tỷ lệ 10:1, tức cổ đông nắm 10 cổ phiếu tại ngày chốt quyền sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Việc chi trả dự kiến thực hiện vào đầu năm sau.

Về việc trả nợ, công ty dự kiến chuyển nhượng vốn góp tại các công ty con và công ty liên kết để thu xếp khoản tiền gần 1.783 tỷ đồng còn lại trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Tài sản nhận về là dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển (TPHCM) gần 92ha.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn lên kế hoạch hợp tác, đầu tư kinh doanh các sản phẩm, dự án bất động sản với các nhà đầu tư có năng lực và nhu cầu, bao gồm cả các nhà đầu tư là bên liên quan.