Phát hiện gần 100kg hàn the tại cơ sở sản xuất giò chả ở Ninh Bình

Chiều 10/5, một lãnh đạo UBND xã Bình Giang, tỉnh Ninh Bình cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một cơ sở sản xuất giò chả vi phạm quy định an toàn thực phẩm.

Cụ thể, vào khoảng 5h cùng ngày, lực lượng Công an xã Bình Giang phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế, Đội Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất giò chả Bảng An, ở thôn 3 Vũ Bản, xã Bình Giang, do ông N.V.B. (SN 1958), làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 155kg giò chả thành phẩm (gồm 146kg giò và 9kg chả) cùng gần 99,8kg hàn the (chất cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm theo quy định).

Bước đầu, chủ cơ sở trên đã thừa nhận hành vi mua và sử dụng số hàn the nói trên để pha chế trong quá trình sản xuất giò chả nhằm tạo độ dai, giòn cho sản phẩm.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.