Vụ đôi nam nữ tử vong trong căn nhà bên quốc lộ 1: Phát hiện thư tuyệt mệnh

Ngày 10/5, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra nguyên nhân vụ 2 người tử vong tại căn nhà nằm cạnh quốc lộ 1, thuộc xã Vạn Hưng.

Theo thông tin điều tra ban đầu, nạn nhân nữ là bà Đ.T.T.V. (51 tuổi, trú tại xã Vạn Hưng), sống một mình tại căn nhà trên. Bà V. được cho là có quan hệ tình cảm với ông N.X.H. (54 tuổi, trú tại xã Vạn Ninh).

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường điều tra vụ 2 người tử vong ở Khánh Hòa (Ảnh: Long Anh).

Cơ quan chức năng xác định, chiều 8/5, ông H. đến nhà bà V.. Tại đây, giữa hai người xảy ra cãi vã do mâu thuẫn tình cảm. Trong lúc nóng giận, ông H. bị nghi dùng hung khí sát hại bà V. trong phòng ngủ.

Sau khi gây án, người đàn ông này để lại thư tuyệt mệnh rồi tự kết liễu đời mình trong căn nhà của bà V..

Như Dân trí đã thông tin, trưa 9/5, người dân phát hiện căn nhà của bà V. có dấu hiệu bất thường nên trình báo cơ quan chức năng. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, cả bà V. và ông H. đều tử vong.