Ngày trả giá của người phụ nữ hành hung hàng xóm tại chung cư ở Hà Nội

Tòa án nhân dân Khu vực 4 - Hà Nội sắp mở phiên xét xử sơ thẩm bà Nguyễn Thị Vân Anh (trú tại phường Từ Liêm) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa là bà Tạ Thị Phúc. Phiên tòa dự kiến diễn ra ngày 19/5 tới đây.

Trước đó, sáng 10/1, Công an phường Từ Liêm đã triệu tập bà Nguyễn Thị Vân Anh để làm rõ hành vi hành hung hàng xóm tại tòa nhà CT5-ĐN2 trên đường Trần Hữu Dực.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 20h ngày 8/1, khi chị N.T.H. đi làm về và đứng trước cửa căn hộ của bà Vân Anh thì hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc cãi vã, bà Vân Anh bị cho là đã chửi bới, túm tóc, đánh vào vùng đầu và mặt chị H. trong khoảng 5 phút dù có người can ngăn.

Sau sự việc, chị N.T.H. đến bệnh viện thăm khám và được chẩn đoán chấn động não, chấn thương phần mềm vùng đầu và thành ngực. Nạn nhân sau đó đã gửi đơn đề nghị giám định thương tích và yêu cầu khởi tố vụ việc.

Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ việc chị N.T.H. phản ánh hành vi gây phiền toái của con trai bà Vân Anh trên nhóm cư dân chung cư, khiến bà Vân Anh bức xúc.