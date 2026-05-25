Bị đám đông bao vây, tài xế ô tô tông một người rồi bỏ chạy

Ngày 25/5, nhiều clip ghi lại cảnh một vụ việc xảy ra tại khu vực bãi đỗ xe của nhà hàng T.Đ., gần Công viên Trung tâm Vinh, thuộc phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Theo nội dung các clip, do mâu thuẫn trước đó trong nhà hàng, tài xế ô tô màu trắng bị nhiều người vây quanh tại khuôn viên bãi đỗ xe. Trong lúc nỗ lực thoát khỏi vòng vây, tài xế liên tục lao xe về phía trước rồi lùi lại. Ô tô sau đó tông trúng một người đàn ông khiến nạn nhân ngã xuống đất.

Tài xế lái ô tô màu trắng tông một người trong lúc mâu thuẫn dẫn đến bị thương (Ảnh: Cắt từ clip).

Nhiều người có mặt hô hoán, yêu cầu tài xế dừng xe nhưng tài xế vẫn lái xe rời khỏi hiện trường.

Người đàn ông bị thương được đưa đến Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh (cũ) cấp cứu.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, vụ việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 24/5, trong khuôn viên bãi đỗ xe của nhà hàng T.Đ. ở phường Thành Vinh.

Sáng 25/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Hồng Trường, Giám đốc Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh, cho biết nạn nhân được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng có chấn thương.

"Qua chụp X-quang bệnh nhân được xác định bị vỡ mâm chày, riêng phần bụng và ngực không việc gì, người này tỉnh táo. Sau khi được các bác sĩ thăm khám, cấp cứu ban đầu, bệnh nhân sau đó được gia đình xin chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh để tiếp tục được theo dõi, điều trị", ông Trường thông tin.

Sáng cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an phường Thành Vinh cho biết đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc và chỉ đạo cán bộ vào cuộc xác minh.