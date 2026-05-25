Đi nhậu về nhớ lại chuyện cũ, người đàn ông gây án mạng ở nhà hàng xóm

Ngày 25/5, Công an xã Kim Sơn (tỉnh Đồng Tháp) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ làm rõ vụ án mạng khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, lúc 17h30 ngày 24/5, sau khi nhậu về, Dương Tấn Cường (SN 1977) nhớ lại mâu thuẫn đã xảy ra trước đây với hàng xóm là bà N.T.C. nên chạy qua nhà bà này.

Gặp bà C. cùng con rể bà là anh N.C.H., Cường cự cãi gay gắt với anh H..

Sau đó Cường về nhà lấy con dao quay trở lại nhà bà C. đâm anh H. một nhát vào vùng ngực. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Đối tượng Dương Tấn Cường đã bị Công an xã Kim Sơn dẫn giải về trụ sở ngay sau đó trong tình trạng say xỉn.

Công an xã Kim Sơn đang bảo vệ hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng và những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.