Say xỉn, tài xế ô tô "chạy chốt", tông CSGT lên nắp capo

Ngày 8/12, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tạm giữ tài xế N.V.M. (45 tuổi, trú tại xã Đại Phúc) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ và vi phạm nồng độ cồn.

Tối 7/12, thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT và Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên về tổng kiểm tra chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn, tổ công tác Phòng CSGT phối hợp Phòng CSCĐ và Công an xã Đại Từ tuần tra trên tuyến ĐT.261.

M. điều khiển xe bỏ chạy, tông CSGT lên nắp capo (Ảnh: Cắt từ clip).

Khoảng 19h20, lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng ô tô biển kiểm soát 20A-742.xx để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế ô tô, N.V.M., bất ngờ đánh lái, quay đầu bỏ chạy.

Khi bị CSGT áp sát nhắc nhở, tài xế tiếp tục tăng ga, hất văng một cán bộ lên nắp capo và lái xe với tốc độ cao theo hướng xã Vạn Phú - Đại Phúc.

Tổ công tác đã truy đuổi và khống chế phương tiện sau khoảng 300m. Tại hiện trường, M. có biểu hiện chống đối, không hợp tác kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả đo xác định người điều khiển vi phạm mức 0,356mg/lít khí thở.

Tổ công tác lập biên bản tài xế M. (Ảnh: Công an Thái Nguyên).

Công an tỉnh Thái Nguyên đánh giá, hành vi này là đặc biệt nguy hiểm, trực tiếp đe dọa tính mạng lực lượng đang thi hành nhiệm vụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang củng cố hồ sơ, xử lý nghi phạm theo quy định pháp luật. Việc trấn áp mạnh tay các hành vi vi phạm nồng độ cồn, chống đối lực lượng chức năng được xem là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn nghiêm trọng.