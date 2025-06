Tòa tuyên án tử hình 3 bị cáo buôn ma túy, tông CSGT hy sinh ở Long An

Chiều 17/6, sau thời gian nghị án kéo dài, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Trung Hiếu (35 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa) mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy, 1 năm tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt là tử hình; bị cáo Lê Thành Nghĩa (35 tuổi) lĩnh án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy, 7 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: H.M.).

HĐXX cũng tuyên phạt bị cáo Phan Thị Mỹ Quyên (35 tuổi, ngụ quận 12, TPHCM) mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy, 2 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt là tử hình; bị cáo Nguyễn Lê Nhật Triều (28 tuổi, quê Đồng Nai) lĩnh án chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Liên quan vụ án, vào cuối tháng 3/2024, TAND tỉnh Long An tuyên án tử hình đối với Nguyễn Văn Thanh về tội Giết người, vì hành vi lái xe tông thiếu tá CSGT hy sinh và 2 người dân tử vong.

Theo cáo trạng, chiều 21/4/2023, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Long An chặn bắt một xe bán tải trên tỉnh lộ 824, đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam (huyện Đức Hòa). Trên xe, Nguyễn Văn Thanh (47 tuổi) chở Nguyễn Hoàng Nghĩa cùng 5kg methamphetamine và 4 bánh heroin vào TPHCM theo lệnh của Nguyễn Hữu Hiếu.

Khi bị chặn, Thanh lao xe vào lực lượng chức năng khiến một thiếu tá CSGT và hai người dân tử vong. Xe tiếp tục tông vào cột điện và lật ngang. Cả hai bị khống chế cùng tang vật.

Hiện trường vụ truy bắt xe chở ma túy khiến thiếu tá CSGT hy sinh ở huyện Đức Hòa (Ảnh: CTV).

Khám xét nhà Hiếu tại xã An Ninh Đông, công an thu thêm 14 bánh heroin (5kg), gần 1kg methamphetamine, nhiều túi ma túy khác, 4 khẩu súng (trong đó có 2 tự chế) và hàng chục viên đạn.

Hiếu khai quen Mai Thanh Tùng (46 tuổi, sống tại Campuchia) từ 6 năm trước. Từ đầu năm 2023, Tùng thuê Hiếu nhận ma túy, trả công 5 triệu đồng/kg hoặc 2 bánh heroin. Hiếu sau đó thuê Nghĩa giao hàng, hưởng 4 triệu đồng/kg.

Tùng liên lạc qua mạng xã hội, chọn địa điểm giao dịch tại khách sạn ở quận Gò Vấp, TPHCM. Các bên dùng ảnh tờ tiền 20.000 đồng làm ám hiệu giao nhận. Hiếu đã 3 lần nhận ma túy từ người của Tùng (thường là người nước ngoài), tổng cộng 54 bánh heroin và 32kg methamphetamine.

Hiếu sau đó bán lại cho Phan Thị Mỹ Quyên 15 bánh heroin (145 triệu đồng/bánh), 14kg methamphetamine (200-250 triệu đồng/kg). Quyên thuê Nguyễn Lê Nhật Triều nhận hàng từ Nghĩa rồi giao lại. Cơ quan điều tra xác định, Nghĩa từng 2 lần tổ chức sử dụng trái phép ma túy.