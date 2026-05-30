Tóm "siêu trộm" chuyên đột nhập nhà trọ ở TPHCM

Ngày 30/5, Công an xã Phước Hòa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Chí Thiện (30 tuổi, quê Cần Thơ) để tiếp tục mở rộng điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Trần Chí Thiện và một số tài sản trộm được (Ảnh: Nguyễn Hà).

Trước đó, ngày 17/4, Công an xã Phước Hòa tiếp nhận nguồn tin tố giác của ông N.H.C. (ngụ tại khu nhà trọ thuộc ấp Bố Lá, xã Phước Hòa) về việc bị trộm đột nhập lấy chiếc điện thoại di động.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phước Hòa huy động lực lượng tiến hành xác minh, truy xét. Đến ngày 18/4, công an xác định được đối tượng gây án là Trần Chí Thiện, vừa chuyển tới ở trọ tại xã Phước Hòa được 5 ngày.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên đã đến các khu nhà nhà trọ, lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản.

Tiến hành khám xét chỗ ở của Trần Chí Thiện, công an thu giữ 8 chiếc điện thoại di động và một xe máy màu xanh mang biển số 51F4-6984 là tang vật mà Thiện lấy trộm tại một nhà trọ trên địa bàn phường Chánh Phú Hòa (TPHCM).

Công an xã Phước Hòa đã mở rộng điều tra, làm rõ Thiện còn thực hiện 10 vụ trộm cắp tài sản là điện thoại di động tại các nhà trọ khác ở những địa bàn lân cận.