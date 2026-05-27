Bắt giam người đàn ông trộm dây điện tại nhiều trụ chiếu sáng ở TPHCM

Ngày 27/5, Công an xã Bàu Bàng thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can, tạm giam Trần Văn Tuấn (SN 1984, ngụ xã Bù Đăng, TP Đồng Nai) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Tuấn là đối tượng đã trộm nhiều dây điện tại các trụ điện chiếu sáng trên đoạn đường Tạo Lực - Phú Giáo - Bàu Bàng, đoạn qua ấp Đồng Chèo, xã Bàu Bàng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và tiếp nhận tin báo của người dân về việc mất cắp dây điện tại các trụ đèn chiếu sáng dọc theo tuyến đường trên, công an xã đã nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh, truy xét.

Trần Văn Tuấn thực hiện lại hành vi cắt trộm dây điện (Ảnh: Công an Bàu Bàu Bàng).

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định Trần Văn Tuấn là đối tượng nghi vấn nên đã mời làm việc. Tại cơ quan công an, Trần Văn Tuấn đã thừa nhận hành vi trộm cắp dây điện và đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Theo Công an xã Bàu Bàng, hành vi trên không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân. Vụ việc đang được Công an TPHCM tiếp tục điều tra, xử lý.