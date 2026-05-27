Bắt nhóm trộm két sắt từ vụ mất xe máy ở TPHCM

Ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp Nguyễn Ngọc Thạch (SN 2004, ngụ phường An Phú Đông) và Dương Minh Thiện (SN 2005, ngụ xã Bà Điểm) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản; bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Tình (SN 1984) và Phạm Thành Long (SN 1981, cùng ngụ tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản tài sản do người khác phạm tội mà có.

Bốn đối tượng bị cảnh sát bắt khẩn cấp (Ảnh: Nguyễn Trung).

Trước đó, lúc 15h ngày 24/5, anh Nguyễn Vũ Ca (SN 2003, ngụ xã Đông Thạnh) đến Công an xã Đông Thạnh trình báo bị mất trộm xe gắn máy trị giá khoảng 20 triệu đồng vào rạng sáng ngày 22/5. Do về quê có việc gấp, anh Ca đã trình báo muộn 2 ngày.

Công an xã Đông Thạnh nhanh chóng phối hợp Tổ công tác số 8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, xác định Nguyễn Ngọc Thạch và Dương Minh Thiện có dấu hiệu nghi vấn nên mời làm việc.

Cảnh sát lặn tìm được chiếc két sắt bị ném xuống kênh (Ảnh: Thuận Thiên).

Bước đầu, Thiện và Thạch thừa nhận hành vi trộm chiếc xe máy của anh Ca. Sau đó, thông qua giới thiệu của Nguyễn Văn Tình, các đối tượng đem tang vật đi bán cho Phạm Thành Long với giá 6 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Ngoài ra, Thiện và Thạch khai ngoài vụ trộm xe máy, các đối tượng còn thực hiện thêm vụ trộm cắp tài sản là két sắt tại nhà không số ở ấp 37, xã Vĩnh Lộc. Sau khi gây án, 2 nghi phạm mang đến bãi đất trống ở bờ kênh Bà Mẫn, xã Bà Điểm, cạy phá rồi lấy toàn bộ tài sản bên trong gồm 1,6 lượng vàng 18K; 2,5 chỉ vàng 24k và một số tiền mặt với tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Sau đó, Thạch ném két sắt xuống kênh để phi tang chứng cứ.

Chiếc két sắt trong vụ trộm được cảnh sát thu giữ (Ảnh: Thuận Thiên).

Do địa hình kênh Bà Mẫn có độ sâu khoảng 3m và nhiều chướng ngại vật gây khó khăn trong việc thu hồi tài sản, nên ngày 25/5, Công an xã Đông Thạnh đã phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ khu vực 19 (PC07) tiến hành lặn tìm và đã trục vớt được két sắt nói trên, đưa về trụ sở để phục vụ phục vụ công tác điều tra.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, Công an xã Đông Thạnh đã thu hồi được toàn bộ tài sản bị mất trộm và thu giữ phương tiện, công cụ mà các đối tượng sử dụng để trộm cắp tài sản.