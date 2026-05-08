Tóm gọn 2 kẻ đột nhập phòng trọ trộm vàng ở TPHCM

Ngày 8/5, Công an phường Vĩnh Tân, TPHCM, cho biết, chiều 6/5, đơn vị tiếp nhận nguồn tin từ chị Đ.T.B.V. (SN 2004) về việc phòng trọ của chị bị kẻ gian đột nhập, lấy đi dây chuyền vàng, tiền mặt... với tổng giá trị tài sản bị mất khoảng 32 triệu đồng.

Vàng và bạc bị trộm (Ảnh: Công an Vĩnh Tân).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Vĩnh Tân vào cuộc điều tra, xác minh. Chỉ sau 24 giờ, công an bắt giữ N.V.T. (SN 2009, ngụ Tây Ninh) và V.H.V. (SN 2008, ngụ Đồng Tháp).

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận đã trộm cắp tài sản của chị Đ.T.B.V. trong đêm 5/5. Toàn bộ tài sản bị trộm đã được công an thu hồi. Công an phường Vĩnh Tân tiếp tục điều tra vụ án.