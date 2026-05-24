Triệt phá nhiều vụ trộm tiền công đức trong chùa ở TPHCM

Ngày 24/5, Công an phường Tân Hoà (TPHCM) đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Văn Nhớ (SN 1978, quê Đắk Lắk) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 13/5, anh Nguyễn Tấn Thiện, quản lý của một ngôi chùa ở phường Tân Hòa, đến mở cửa chùa thì thấy 4 thùng chứa tiền công đức bị cạy phá. Số tiền khoảng 4 triệu đồng bị lấy mất.

Đến ngày 18/5, anh Thiện đến cơ quan chức năng để trình báo sự việc.

Công an phường Sơn Hòa nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác định Nhớ là nghi phạm gây ra vụ trộm và tiến hành bắt giữ. Theo cảnh sát, Nhớ có 5 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và vừa mới ra tù được hơn 1 tháng.

Trước đó, trưa 10/5, ông Lê Thanh Hải (tu sĩ của một ngôi chùa ở phường Tân Sơn Hòa) kiểm tra hệ thống camera an ninh, phát hiện khuya hôm trước, một thanh niên đột nhập vào chùa và lấy trộm tiền bên trong 4 thùng công đức.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Sơn Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TPHCM) tổ chức truy xét, bắt giữ nghi phạm Nguyễn Hoàng Rum (SN 1988, ngụ tỉnh Vĩnh Long).

Qua làm việc, Rum thừa nhận hành vi lấy trộm tiền công đức của 2 ngôi chùa ở phường Tân Sơn Hòa và phường Tân Hòa vào các ngày 9/5 và 10/5.