Tội phạm đặc biệt nguy hiểm sa lưới sau 33 năm trốn truy nã

Chiều 20/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh cho biết đơn vị đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Đình Sơn (SN 1969, trú tại thôn Bến Hầu, xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh).

Theo cảnh sát, Sơn trước đó bị Cơ quan điều tra Hình sự Quân khu 5 ra quyết định truy nã về tội Giết người.

Nguyễn Đình Sơn (Ảnh: Công an cung cấp).

Vụ án xảy ra ngày 15/3/1992 tại Nông trường 352, Công ty Hải Vân, Quân khu 5. Sơn sau đó khai báo gian dối về thông tin bản thân và tạo vỏ bọc một con người khác nhằm trốn tránh cơ quan chức năng.

Bị bắt sau 33 năm bị truy nã, Sơn khai báo "nhỏ giọt". Tuy nhiên, với các thông tin, chứng cứ do cảnh sát thu thập được, đối tượng đã cúi đầu nhận tội.