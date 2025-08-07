Đối tượng truy nã nguy hiểm bị bắt sau 34 năm lẩn trốn

Ngày 7/8, Công an xã Thượng Đức, thành phố Đà Nẵng cho biết đã phối hợp với Trại giam A2 (Bộ Công an) bắt đối tượng Phan Đình Phú (SN 1960, nguyên quán Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng cũ) về tội Cướp tài sản.

Đối tượng Phú bị truy nã theo lệnh truy nã ngày 22/5/1991 của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk) về tội Cướp tài sản. Theo cơ quan công an, đây là đối tượng truy nã nguy hiểm.

Đối tượng Phan Đình Phú (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Đối tượng Phan Đình Phú còn có tên gọi khác là Phan Đình Phi và Trần Văn Hải. Phú bị bắt khi đang tạm trú tại xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, việc bắt giữ thành công đối tượng Phan Đình Phú sau 34 năm đối tượng lẩn trốn là minh chứng cho sự kiên trì, quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao và sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng công an cơ sở, với các đơn vị nghiệp vụ trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Công an thành phố Đà Nẵng khẳng định đây là lời cảnh tỉnh đối với các đối tượng phạm tội, mọi hành vi vi phạm pháp luật sớm muộn cũng sẽ bị xử lý nghiêm minh.