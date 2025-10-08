Toàn bộ 314 người trốn trại cai nghiện đã bị bắt về

Liên quan vụ 314 học viên bỏ trốn ở An Giang, sáng 8/10, Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã đưa toàn bộ 314 người trở lại cơ sở sau 2 ngày huy động 100% lực lượng của 102 xã, phường, đặc khu tổ chức chốt trực, truy bắt.

Liên quan vụ việc, Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự 14 đối tượng được xác định có vai trò cầm đầu, kích động gây rối trật tự công cộng, để phục vụ công tác điều tra.

Trong số đó, 9 đối tượng bị tạm giữ về hành vi Gây rối trật tự công cộng, số còn lại bị tạm giữ do có hành vi Chống người thi hành công vụ.

Toàn bộ các đối tượng trốn trại đã được đưa về (Ảnh: Tiến Dũng).

Vụ việc xảy ra lúc 12h48 ngày 5/10, một số học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 không chấp hành nội quy, xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau gây rối.

Lợi dụng tình hình hỗn loạn, một số đối tượng quá khích đã cầm đầu, lôi kéo các học viên khác chống lại lực lượng làm nhiệm vụ, sau đó phá rào và bỏ trốn ra ngoài.

Sau khi thoát ra, các học viên chia thành nhiều nhóm nhỏ, di chuyển về hướng các xã trong bán kính khoảng 10km từ trại cai nghiện. Nhiều đối tượng mang theo dụng cụ sắc nhọn, gậy, gây mất an ninh trật tự. Một số khác chọn cách băng đồng, lội sông để ẩn nấp tại khu vực vắng người.