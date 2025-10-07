Vụ 314 người nghiện bỏ trốn khỏi trại: Tạm giữ hình sự 9 đối tượng

Công an tỉnh An Giang cho biết đang tiếp tục huy động tối đa lực lượng để truy tìm và vận động số học viên còn lại trong vụ 314 học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang) quay về.

Theo cơ quan công an, tính đến 8h sáng ngày 7/10, đã có 292 trong tổng số 314 học viên bỏ trốn được đưa trở lại cơ sở. Hiện vẫn còn 22 học viên đang ở bên ngoài.

Công an tỉnh An Giang cũng đã ra quyết định tạm giữ hình sự 9 đối tượng được xác định có vai trò cầm đầu, kích động gây rối trật tự công cộng để phục vụ công tác điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đã có 292 trong tổng số 314 học viên bỏ trốn được đưa trở lại cơ sở (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, lúc 12h48 ngày 5/10, một số học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 không chấp hành nội quy, xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau gây rối.

Lợi dụng tình hình hỗn loạn, một số đối tượng quá khích đã cầm đầu, lôi kéo các học viên khác chống lại lực lượng làm nhiệm vụ, sau đó phá rào và bỏ trốn ra ngoài.

Sau khi thoát ra, các học viên chia thành nhiều nhóm nhỏ, di chuyển về hướng các xã trong bán kính khoảng 10km từ trại cai nghiện. Nhiều đối tượng mang theo dụng cụ sắt nhọn, gậy, gây mất an ninh trật tự tại một số khu vực. Một số khác chọn cách băng đồng, lội sông để ẩn nấp tại các khu vực vắng người.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh An Giang đã huy động 100% lực lượng từ 102 xã, phường, đặc khu, phối hợp với các lực lượng an ninh tại chỗ để tổ chức vây bắt. Trong quá trình truy đuổi, một số đối tượng đã có hành vi manh động, dùng hung khí chống trả, khiến một số chiến sĩ công an bị thương.