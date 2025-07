Chuyển hồ sơ vụ tranh chấp liên quan ca sĩ Jack-J97

Theo quyết định chuyển hồ sơ, tòa căn cứ theo đơn khởi kiện từ phía ông Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ Jack-J97) cung cấp, phía bị đơn là bà Trần Nguyễn Thiên An (diễn viên Thiên An) đang cư trú tại phường Thuận An (TPHCM mới) nhưng qua xác minh người này không sống tại địa chỉ trên.

Theo đó, tòa xác định bà Thiên An đang sinh sống tại phường Hiệp Bình nên chuyển hồ sơ cho TAND khu vực 2 (TPHCM) giải quyết theo thẩm quyền.

Tòa chuyển thẩm quyền giải quyết vụ án liên quan tới Jack-J97 (Ảnh: FBNV).

Cuối tháng 5/2021, TAND TP Thuận An (Bình Dương cũ) thụ lý vụ án hôn nhân gia đình về việc tranh chấp về xác định cha cho con giữa nguyên đơn là ông Phương Tuấn và bị đơn là bà Thiên An.

Ông Phương Tuấn yêu cầu tòa án xác định cháu T.N.Y.Đ. là con của ông. Bà Thiên An không được quyền ngăn cấm ông Tuấn thực hiện trách nhiệm làm cha với cháu Đ.

Bên cạnh đó, phía J97 Entertainment (công ty quản lý của ca sĩ Jack-J97) đã lên tiếng bác bỏ các thông tin đời tư sai sự thật về người này. Thời gian tới, công ty tổ chức họp báo để công khai chính thức các bằng chứng, tài liệu liên quan đến mối quan hệ giữa nam ca sĩ và diễn viên Thiên An...

Đơn vị luật sư bảo trợ pháp lý của diễn viên Thiên An cũng đã ra thông cáo báo chí về việc thực thi các biện pháp pháp lý bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nữ diễn viên.