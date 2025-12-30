Án mạng 3 người tử vong: Vụ án xảy ra trước buổi hòa giải ly hôn

Chiều 30/12, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã hoàn tất khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến 3 người tử vong, xảy ra sáng cùng ngày tại phường Ngọc Sơn, Thanh Hóa.

Dọc tuyến đường liên xã Ngọc Sơn, không khí ảm đạm, nhiều người dân địa phương bàng hoàng trước vụ án chấn động làng quê.

“Chưa bao giờ chúng tôi thấy vụ việc kinh hoàng đến như vậy. Chỉ trong buổi sáng, 3 mạng người ra đi”, một người dân tổ dân địa phương chia sẻ.

Căn nhà của bà Nga - nơi Khánh dùng dao chém vợ tử vong (Ảnh: Thanh Tùng).

Khoảng 15h cùng ngày, lực lượng công an và người dân có mặt rất đông tại căn nhà cấp 4 nằm gần cánh đồng của bà Nguyễn Thị Nga (SN 1977). Mọi người đến để chia buồn, hỗ trợ bà Nga lo đám tang cho con gái là chị V.T.N.A. (SN 2004) và cháu nội Đ.X.M. (SN 2023).

Ông Lê Văn Bảo (SN 1965, hàng xóm) cho biết sáng 30/12, khi đang ở nhà thì nghe người dân thông tin con gái bà Nga bị sát hại. Chỉ một lát sau, người dân tiếp tục nhận hung tin, con dâu và cháu nội của bà Nga ở thôn kế bên cũng bị chém trọng thương.

Theo ông Bảo, bà Nga có 2 người con. Chị N.A. là con gái út của gia đình. Khi đang học lớp 9, N.A. quen và cưới Dương Văn Khánh (SN 1993, trú tại thôn Thanh Cao, xã Ngọc Sơn).

Vợ chồng Khánh có 1 con trai (6 tuổi). Hàng ngày Khánh làm công nhân ở xưởng gỗ cách nhà khoảng 20km, còn vợ làm phụ bếp cho một trường học tư thục gần nhà.

Thời gian gần đây, vợ chồng Khánh xảy ra mâu thuẫn, hai người ly thân và quyết định sẽ ra tòa để làm thủ tục ly hôn.

Cách đây ít ngày, N.A. dọn về nhà bà Nga ở. Thời điểm này, vợ chồng chị cũng nhận được thông báo từ phía cơ quan chức năng rằng sáng 30/12 sẽ tổ chức hòa giải ly hôn. Nhưng buổi làm việc chưa diễn ra thì Khánh đã sát hại vợ.

“Đúng ngày ra tòa để hòa giải thì xảy ra sự việc. Hoàn cảnh của gia đình 2 bên khó khăn. Khánh sống ở địa phương không có điều tiếng xấu, nay xảy ra vụ việc đau lòng khiến chúng tôi rất bất ngờ”, ông Lê Đình Việt, Tổ trưởng Tổ dân phố Thanh Cao, nói.

Người dân địa phương bàng hoàng, xôn xao trước vụ án mạng rúng động làng quê (Ảnh: Thanh Tùng).

Ông Lê Đình Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, cho biết sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã có mặt tại gia đình các nạn nhân để động viên, chia sẻ. Trước hết, lãnh đạo địa phương đã họp với Tổ trưởng tổ dân phố để lên phương án tổ chức tang ma và hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

“Chúng tôi rất đau buồn khi vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Lãnh đạo xã đã họp và thống nhất hỗ trợ 50 triệu đồng đến gia đình các nạn nhân để tổ chức đám tang, trấn an người dân trên địa bàn để tránh ảnh hưởng, xôn xao trong dư luận”, ông Phương nói.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, khoảng hơn 6h ngày 30/12, do không chấp nhận việc vợ đòi ly hôn nên Dương Văn Khánh đã đi xe máy mang theo dao đến nhà mẹ vợ, sát hại chị V.T.N.A..

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Sau khi gây án, Khánh tiếp tục đến nhà anh trai của vợ tại tổ dân phố Nam Tiến, phường Ngọc Sơn. Thời điểm này có chị Đ.T.N. (SN 2001, chị dâu vợ Khánh) và con trai là cháu Đ.X.M. (SN 2023) đang ngủ trong phòng, bị Khánh dùng dao chém gây thương tích nặng.

Nghe tiếng kêu cứu, người thân chạy vào, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên vết thương quá nặng nên cháu Đ.X.M. tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Khánh điều khiển mô tô đến Bệnh viện đa khoa quốc tế Hợp Lực, Thanh Hóa (cách nơi gây án gần 20km), nhảy từ tầng cao xuống sân, tử vong tại chỗ.