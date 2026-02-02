Tổ chức sử dụng ma túy, một luật sư ở TPHCM lĩnh án

Ngày 2/2, TAND Khu vực 5 (TPHCM) tuyên phạt bị cáo Phan Hòa Nhựt (38 tuổi, luật sư) và Trần Văn Toàn (31 tuổi, ngụ Nam Định) cùng mức án 10 năm tù về các tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Liên quan vụ án, bị cáo Lê Thị Quỳnh Như (25 tuổi, ngụ Đắk Lắk) bị tuyên phạt 8 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bị cáo Phan Hòa Nhựt trước khi bị khởi tố (Ảnh: Bảo Long An).

Quá trình điều tra xác định, từ khuya 12/5/2024 đến sáng hôm sau, Nhựt, Toàn, Như và một người tên Thương đi nhậu tại một quán ăn ở khu vực quận Gò Vấp (cũ). Sau đó, cả nhóm rủ nhau về phòng thuê của Như để tiếp tục ăn uống.

Tại đây, Nhựt khởi xướng, rủ Toàn mua ma túy để sử dụng. Như và Thương đều nghe và đồng ý. Khi đến phòng của Như, Nhựt mang theo một đèn laser, một đèn phi hành gia và một đĩa sành để phục vụ việc sử dụng ma túy.

Toàn liên hệ với một đối tượng tên Bo (chưa rõ lai lịch) đặt mua 2 gói “nước vui” Ferrari và 1 gói ma túy dạng khay với tổng số tiền 8,3 triệu đồng. Sau khi nhận ma túy, Toàn mang lên phòng để cả nhóm sử dụng.

Tại phòng, Toàn dùng thẻ ngân hàng để xào, kẻ đường ma túy, pha “nước vui”, mở loa phát nhạc; Nhựt bật đèn laser và đèn phi hành gia để cả nhóm cùng sử dụng ma túy. Sau khi sử dụng hết số ma túy trên, Nhựt tiếp tục yêu cầu Toàn mua thêm ma túy. Toàn tiếp tục liên hệ với Bo đặt mua thêm một gói ma túy dạng khay và một gói “nước vui” Ferrari.

Rạng sáng 15/5/2024, cả nhóm đi ngủ. Thấy còn sót lại một ít “nước vui” trong tô sành và ma túy trên đĩa, Nhựt cất giấu dưới kệ treo quần áo trong phòng của Như.

Sáng cùng ngày, lực lượng công an kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang các bị cáo cùng tang vật như trên.