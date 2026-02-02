Người đàn ông ở TPHCM 3 lần vào tù, lần cuối lĩnh án tử

Theo hồ sơ vụ án, Vương Chấn An (36 tuổi, ngụ TPHCM) học hết lớp 7 thì nghỉ. Khi mới 17 tuổi, An đã bị TAND TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng cũ) tuyên phạt 2 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Đó là lần đầu tiên bị cáo bước qua cánh cửa trại giam, đồng thời cũng là dấu mốc mở đầu cho chuỗi ngày gắn liền với bạo lực và lao lý.

Xuống tay với hàng xóm

Ra tù chưa lâu, đến năm 2014, An tiếp tục bị tuyên phạt 3 năm tù với cùng tội danh. Hai lần ngồi tù khi tuổi đời còn trẻ không đủ để người đàn ông này thay đổi.

Bị cáo Vương Chấn An tại tòa (Ảnh: Thỏ Mộc).

Sau khi chấp hành xong hình phạt, An rời Sóc Trăng lên TPHCM sinh sống tại phường An Lạc, với hy vọng về một môi trường mới để làm lại cuộc đời. Thời gian sau, người này lấy vợ và tới năm 2022, anh ta có con đầu lòng.

Trong khu dân cư, An thường xuyên phát sinh mâu thuẫn với hàng xóm, đặc biệt là vợ chồng ông Nguyễn Xuân H. và bà Nguyễn Thị Mỹ T.

Những va chạm nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày không được giải quyết bằng đối thoại hay hòa giải, mà dần tích tụ thành căng thẳng kéo dài, như một ngòi nổ chờ thời điểm bùng phát.

Tối 3/4/2024, mâu thuẫn cuối cùng vượt quá giới hạn. Lời qua tiếng lại nhanh chóng leo thang thành cãi vã gay gắt. An bỏ về nhà lấy một cây kéo rồi quay lại hiện trường tấn công ông H., khiến nạn nhân gục xuống đường.

Thấy chồng bị tấn công, bà Nguyễn Thị Mỹ T. dùng cây lau nhà đánh An để can ngăn. Tuy nhiên, bị cáo tiếp tục tấn công, khiến bà T. tử vong tại chỗ.

Thời điểm đó, bà Lại Thị Kim L. đứng gần hiện trường cũng bị An lao tới tấn công, nhưng không trúng. Người phụ nữ này hoảng loạn bỏ chạy và bị ngã xuống đường. Hành vi của An cho thấy sự hung hãn, mất kiểm soát, gây hoang mang và nguy hiểm cho những người xung quanh.

Sau hơn 20 tháng điều tra, truy tố, ngày 27/1 vừa qua, An bị TAND TPHCM đưa ra xét xử sơ thẩm về tội Giết người.

Bị cáo không chịu thay đổi

Tại tòa, người đàn ông 36 tuổi tỏ ra bình tĩnh, trả lời to, rõ từng câu hỏi của HĐXX. Bị cáo thừa nhận hành vi của mình là sai trái và bày tỏ ân hận về hậu quả đã gây ra cho các bị hại và gia đình.

Khi được hỏi về động cơ gây án, An khai rằng trước thời điểm phạm tội có sử dụng rượu bia, dẫn đến say xỉn, không kiểm soát được hành vi. Đồng thời, bị cáo cho rằng mình không truy đuổi ông H. một cách quyết liệt như cáo buộc.

Ngược lại, ông H. khẳng định lời khai của bị cáo không đúng với sự thật khách quan và diễn biến vụ việc.

Về trách nhiệm dân sự, đại diện gia đình các bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường tổng số tiền 500 triệu đồng. Trong quá trình giải quyết vụ án, An đã bồi thường trước 60 triệu đồng.

Chủ tọa phiên tòa cho biết, khoản tiền này bao gồm chi phí mai táng, thiệt hại về sức khỏe và bù đắp tổn thất tinh thần theo yêu cầu của bị hại. Tuy nhiên, nỗi đau, mất mát mà gia đình nạn nhân phải gánh chịu là không gì có thể bù đắp hay đo đếm bằng tiền.

Nghe tòa giải thích, bị cáo An đồng ý bồi thường đủ 500 triệu đồng.

HĐXX nhận định bị cáo có nhân thân xấu, nhiều lần vào tù, nhưng không chịu thay đổi. Hành vi lần này là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, có tính chất côn đồ, thuộc trường hợp giết nhiều người.

HĐXX cho rằng bị cáo không còn khả năng cải tạo, giáo dục; nếu tiếp tục tồn tại trong xã hội sẽ tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt lớn. Trên cơ sở đó, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo An mức án tử hình về tội Giết người.

Bản án được tuyên dứt khoát, khép lại một quá trình phạm tội kéo dài nhiều năm. Bị cáo được dẫn giải khỏi phòng xét xử. Vì một phút nóng giận và bản tính côn đồ, An phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.