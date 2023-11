Tin lời một phụ nữ, hai người đàn ông bị chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng

Ngày 13/11, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, đơn vị này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam của cơ quan cảnh sát điều tra cùng cấp đối với Lê Thị Hiền (32 tuổi, trú thành phố Vinh, Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để điều tra đối với Lê Thị Hiền (Ảnh: Đình Nam)

Theo điều tra ban đầu, Hiền đã rủ anh V.M.T. và anh N.Đ.T. góp vốn làm dịch vụ chứng minh tài chính cho khách hàng có nhu cầu đi du lịch, du học, xuất khẩu lao động. Hiền hứa hẹn, cứ một triệu đồng góp vốn, anh M.T. và anh Đ.T. được trả lợi nhuận từ 8.000 đồng đến 10.000 đồng/ngày.

Hiền lập tài khoản zalo mạo danh là người làm việc tại công ty ủy quyền tiếp nhận visa của Đại sứ quán Nhật Bản, tự nhắn tin vào zalo của mình nội dung trao đổi công việc. Sau đó, người phụ nữ này chụp các tin nhắn trao đổi trên gửi cho anh M.T. và anh Đ.T.

Tin tưởng thông tin Hiền đưa ra, hai người đàn ông này đã nhiều lần chuyển tiền để góp vốn làm ăn. Toàn bộ số tiền hai nạn nhân góp vốn, Hiền mang đi đánh bạc online và thua lỗ.

Cơ quan chức năng xác định, bằng thủ đoạn này, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6 vừa qua, Lê Thị Hiền đã chiếm đoạt của 2 nạn nhân trên hơn 12 tỷ đồng.

Vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An làm rõ.