Bà chủ Tập đoàn Mỹ Hạnh lừa đảo huy động hơn 1.200 tỷ đồng như thế nào?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Mỹ Hạnh (43 tuổi) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Nguyễn Phi Hùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Cầu Giấy, cho biết qua công tác nắm địa bàn, công an quận nhận nguồn tin báo về dấu hiệu bất thường trong việc huy động vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh.

Tiến hành tổ chức xác minh, đến nay cơ quan điều tra xác định hoạt động huy động vốn của công ty này có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Theo vị chỉ huy, Công ty Tập đoàn Mỹ Hạnh do Phạm Mỹ Hạnh làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, hoạt động trong lĩnh vực khai thác trồng cây và kinh doanh các hoạt động liên quan đến sâm Ngọc Linh.

Trung tá Nguyễn Phi Hùng (Ảnh: Hải Nam).

Xuất phát từ hoạt động kinh doanh trên, do nhu cầu về vốn, Hạnh và cộng sự đã tổ chức huy động vốn của các nhà đầu tư trong khoảng năm 2020-2022. Dưới sự chỉ đạo của Hạnh, công ty này đưa ra nhiều quảng bá về hoạt động, "vẽ" ra những ý tưởng dự án để lôi kéo nhà đầu tư.

Ngoài ra, Mỹ Hạnh còn hứa hẹn, cam kết trả lãi suất 24-48%/năm cho các nhà đầu tư. Trung tá Hùng cho rằng mức lãi suất này là "rất hấp dẫn so với mặt bằng lãi suất chung".

Làm việc với các nhà đầu tư, Công ty Tập đoàn Mỹ Hạnh đưa ra 3 loại hợp đồng: Hợp đồng góp vốn trồng sâm Ngọc Linh, Hợp đồng vay vốn và Hợp đồng bán cổ phần của Hạnh trong công ty.

Bước đầu, Công an quận Cầu Giấy xác định có khoảng hơn 1.000 nhà đầu tư đã góp hơn 1.200 tỷ đồng cho doanh nghiệp này.

Bị can Phạm Mỹ Hạnh (Ảnh: Baodautu).

Chỉ ra thủ đoạn của Hạnh, chỉ huy Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Cầu Giấy cho hay, nguồn tiền từ huy động vốn nêu trên không được bổ sung vào nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh, không hạch toán tài chính doanh nghiệp mà chuyển riêng vào tài khoản của Hạnh.

Hơn 1.200 tỷ đồng này, Hạnh cũng chỉ dùng khoảng 1% để sản xuất kinh doanh; còn lại bị can dùng để trả lãi cho các hợp đồng tất toán có thời hạn ngắn, chi tiêu cá nhân, mua bất động sản đứng tên mình.

Đến nay, có những dòng tiền mà Hạnh và công ty đã sử dụng nhưng chưa giải trình được với cơ quan điều tra, chưa rõ mục đích sử dụng.

Theo Trung tá Nguyễn Phi Hùng, Công ty Tập đoàn Mỹ Hạnh đã "thổi phồng" giá trị doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh; "vẽ" ra các kịch bản, kỳ vọng với doanh nghiệp không đúng với thực tế; tự ý thay đổi, nâng giá trị doanh nghiệp để đưa ra mức lãi suất cao hơn nhiều so với hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Một đại lý trưng bày Sâm Ngọc Linh của Công ty Tập đoàn Mỹ Hạnh (Ảnh: Hồng Nhung).

Hiện công ty đã mất khả năng thanh toán lượng tiền huy động của các nhà đầu tư. Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc, kho bãi của bị can và Công ty Tập đoàn Mỹ Hạnh, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan vụ án.

Chỉ huy Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Cầu Giấy cho hay, quá trình xác minh, điều tra của cơ quan chức năng, có một số nhà đầu tư vẫn đang trông chờ Hạnh trả lại tiền.

Nhà chức trách đề nghị các bị hại, nhà đầu tư thời gian tới sẽ hợp tác với cơ quan công an trong việc tố giác hành vi của Hạnh để Công an quận Cầu Giấy làm rõ phạm vi, quy mô, tính chất phạm tội của bị can, đồng thời đảm bảo quyền lợi của nạn nhân.

Vườn trồng sâm được quảng cáo trên website của công ty (Ảnh: MHG).

Bên cạnh đó, Trung tá Hùng cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân có hoạt động hợp tác, dòng tiền ứng, nhận với Phạm Mỹ Hạnh trong các giao dịch dân sự, hợp tác với cơ quan điều tra để thu hồi tiền. Cơ quan chức năng xác định số tiền này cũng là tiền Hạnh đã chiếm đoạt bất hợp pháp trong vụ án.

"Chúng tôi sẽ quyết liệt điều tra vụ án, mở rộng điều tra các đối tượng giúp sức cho Hạnh chiếm đoạt tiền, xác định triệt để các nguồn tiền Hạnh đã sử dụng, thu hồi, đảm bảo quyền lợi cho bị hại", Trung tá Nguyễn Phi Hùng nói.