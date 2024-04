Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, từ Hà Nội vào Vinh còn hơn 3 tiếng

Ngày 28/4, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chủ trì, phối hợp tỉnh Nghệ An, tổ chức thông xe, đưa vào khai thác dự án thành phần Diễn Châu (Nghệ An) - Bãi Vọt (Hà Tĩnh), đoạn từ Diễn Châu đến Quốc lộ 46B thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Dự lễ thông xe có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo Bộ GTVT và lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo Bộ GTVT, các đại biểu cắt băng lễ thông xe đưa vào khai thác cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (Ảnh: Hoàng Lam).

Dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt là dự án hợp tác công - tư (PPP), có tổng chiều dài 49,3km. Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật giai đoạn hoàn chỉnh thiết kế là đường cao tốc, vận tốc thiết kế 100-120km/h, riêng hầm Thần Vũ vận tốc thiết kế 80km/h. Giai đoạn phân kỳ đầu tư với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 11.150 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn nhà đầu tư khoảng 5.090 tỷ đồng; nguồn vốn nhà nước tham gia trong dự án khoảng 6.067 tỷ đồng.

Đoạn tuyến thông xe thuộc Dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt có chiều dài khoảng 30km, từ xã Diễn Cát (huyện Diễn Châu), qua huyện Nghi Lộc đến nút giao quốc lộ 46B, thuộc xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An).

Lãnh đạo Bộ GTVT báo cáo về tiến độ thực hiện dự án (Ảnh: Hoàng Lam).

Trên tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt sẽ có hai nút giao với quốc lộ 7C (đường N5) đi các huyện Nghi Lộc, Đô Lương, Anh Sơn, Con Cuông... và nút giao quốc lộ 46B đi thành phố Vinh, Nam Đàn, Hưng Nguyên. Trạm dừng nghỉ tạm dự kiến được bố trí tại cửa bắc hầm Thần Vũ.

Đối với đoạn 19,3km còn lại của tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, chủ đầu tư và các đơn vị thi công đang phấn đấu hoàn thành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại lễ thông xe, đại diện Bộ GTVT khẳng định: Việc đưa vào khai thác dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt (đoạn từ Diễn Châu đến quốc lộ 46B) sẽ rút ngắn hành trình di chuyển và thời gian kết nối giữa Thủ đô Hà Nội đến thành phố Vinh (Nghệ An); tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương.

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đánh dấu bước ngoặt về "huy động vốn tư nhân trong đầu tư giao thông" (Ảnh: Hoàng Lam).

Sau khi đưa vào khai thác, tuyến cao tốc này sẽ giảm tải áp lực giao thông cho tuyến quốc lộ 1A, rút ngắn thời gian di chuyển, nâng cao an toàn khai thác, tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông giữa Thủ đô Hà Nội và tỉnh Nghệ An; phát huy hiệu quả đầu tư, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận tải, du lịch, giao lưu văn hóa, xã hội, nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, kích cầu tiềm năng du lịch Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Bên cạnh đó, cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt sẽ khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông trên quốc lộ 1A; đồng thời đánh dấu bước ngoặt về "huy động vốn tư nhân trong đầu tư giao thông" theo đúng chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo phương thức đối tác công - tư nhằm giảm áp lực cho nguồn chi ngân sách nhà nước trong đầu tư công.

Việc đưa vào khai thác cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đánh dấu việc thông suốt tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Hà Nội đến Vinh, rút ngắn thời gian lưu thông giữa 2 địa điểm này xuống còn hơn 3 tiếng đồng hồ (Ảnh: Hoàng Lam).

Sau khi thông xe, các phương tiện đầy đủ các điều kiện lưu thông trên đường bộ được phép lưu thông trên đường cao tốc di chuyển với tốc độ tối đa 90km/h và tốc độ tối thiểu 60 km/h.

Như vậy, di chuyển từ Hà Nội vào Nghệ An và ngược lại, bằng phương tiện ô tô trên tuyến cao tốc này sẽ được rút ngắn từ hơn 5 giờ đồng hồ, xuống còn hơn 3 giờ đồng hồ.