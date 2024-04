Vụ giết người, phi tang xác: Bác sĩ khai giết nạn nhân bằng thuốc an thần

Tối 27/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang phối hợp cơ quan chức năng tìm kiếm các phần thi thể còn lại của nạn nhân.

Nghi phạm vụ giết người, phi tang xác (Ảnh: Công an cung cấp).

Khám xét nơi ở của nghi phạm, công an thu giữ 1 khẩu súng dạng rulo có 5 viên đạn và 2 chiếc nhẫn trang sức nghi của nạn nhân.

Súng và đạn được cơ quan chức năng phát hiện tại nhà riêng của Sơn (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra ban đầu, sau khi nhận được tin báo của người nhà nạn nhân về sự mất tích của N., cơ quan chức năng đã nhanh chóng điều tra làm rõ.

Qua xác minh các mối quan hệ, các hoạt động của nạn nhân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện sự mất tích của nạn nhân có những dấu hiệu bất thường. Trước khi mất tích, nạn nhân có nhiều lần chuyển tiền cho một người đàn ông tên là Danh Sơn.

Tiếp tục đi sâu điều tra, vào ngày mất tích (13/4), nạn nhân có liên lạc với Sơn qua điện thoại.

Từ dấu hiệu nghi vấn trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã mời bác sĩ Danh Sơn (SN 1988, ngụ xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) lên làm việc. Tuy nhiên, Sơn khai không liên quan gì đến sự mất tích của chị N., và liên tục quanh co chối tội, đối phó với cơ quan công an.

Hai nhẫn vàng được cơ quan chức năng phát hiện tại nhà riêng của Sơn (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến ngày 26/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục phối hợp Công an TP Biên Hòa triệu tập Danh Sơn lên làm việc. Lần này, các trinh sát sử dụng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp những tài liệu chứng cứ thu thập được khiến Sơn không thể chối cãi. Anh ta khai nhận giết chị N..

Theo lời khai, ngày 13/4, chị N. đến gặp Sơn tại phòng làm việc. Tại đây, chị N. nói mệt đã được Sơn truyền nước.

Trong quá trình truyền nước, Sơn đã dùng thuốc an thần bơm vào bình truyền nước vượt quá liều lượng cho phép nhiều. Vụ việc khiến chị N. tử vong.

Sau khi xác định nạn nhân đã tử vong, Sơn dùng dao mổ để phân xác nạn nhân thành 3 phần đem đi vứt trong Khu công nghiệp Biên Hòa và xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu.