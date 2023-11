Vụ người đàn ông ngất lịm: Đối tượng lừa đảo lưu manh chuyên nghiệp

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tân Kỳ, Nghệ An đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lanh (SN 1976, trú tại tỉnh Thái Bình) về tội Lừa dối khách hàng.

Bước đầu cơ quan công an xác định số tiền các đối tượng đã lừa dối khách hàng, thu lợi bất chính là hơn 1 tỷ đồng.

"Các đối tượng này lưu manh, chuyên nghiệp. Chúng tôi đang tập trung xác minh truy bắt các đối tượng khác", một cán bộ Công an huyện Tân Kỳ cho biết.

Hàng trăm người dân tham gia hội thảo tại khách sạn ở thị trấn Tân Kỳ (Ảnh: Hoàng Hùng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Công Trung, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Kỳ, cho biết: "Trước đó họ về địa phương và có báo cáo là tổ chức hội nghị tri ân khách hàng chứ chúng tôi cũng không biết nhóm người này lừa đảo như vậy. Đến thời điểm này, phía công an huyện đã khởi tố, bắt tạm giam một đối tượng liên quan đến vụ việc…".

Cũng liên quan đến vấn đề này, ông Phan Văn Giáp, Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ, thông tin vụ án đang được công an huyện điều tra, làm rõ thêm. Về phía cơ quan quản lý nhà nước, trước đó UBND huyện đã có nhiều văn bản chỉ đạo, thậm chí mời Cục Quản lý thị trường tỉnh về địa phương để giúp huyện "dẹp" tình trạng này.

"Chúng tôi không có cơ sở để đẩy đuổi nhóm người này nên đã chỉ đạo một số ngành chuyên môn, mời Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với công an để kiểm tra bước đầu. Sau đó anh em có báo cáo lại là không đủ cơ sở để xử lý. Về cơ bản họ cũng thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Do đó, chính quyền đã tuyên truyền, chỉ đạo trong các cấp để người dân không tham gia vào những việc mua hàng khuyến mãi như vậy nữa…", ông Giáp cho biết.

Cũng theo ông Giáp, mặc dù đã được tuyên truyền, song người dân không muốn tiếp thu.

"Có rất nhiều người điện thoại cho lãnh đạo chúng tôi nhờ giúp đỡ những cụ ông, cụ bà không nên tham gia vào chuyện mua hàng khuyến mãi của nhóm người này, để tránh xảy ra những chuyện không mong muốn. Mặc dù đã được tuyên truyền nhưng hầu hết người dân họ không nghe, đặc biệt là các cụ", ông Giáp cho biết thêm.

Trước đó, trong 2 ngày (14-15/9), một nhóm người đưa hàng trăm giấy mời tham dự hội thảo tại khách sạn Đ.P.G., thuộc khối 4, thị trấn Tân Kỳ rồi nhờ người dân phát cho nhau.

Một người đàn ông ngất lịm sau khi biết tin mình bị lừa (Ảnh: Ngọc Tú).

Nhóm người sử dụng chiêu trò lôi kéo khách hàng bằng quà tặng. Để người dân tin tưởng hơn, nhóm người này dùng chiêu trò nộp 2 triệu đồng sẽ nhận được 1 nồi cơm điện "xịn", sau đó được trả lại tiền.

Sau khi người dân tin tưởng, nhóm người tiếp tục tung ra những sản phẩm giá cao. Đồng thời cam kết người dân cứ nộp tiền mua sản phẩm, sau đó sẽ được trả lại tiền.

Người dân tưởng thật, nộp mỗi người 5-10 triệu đồng để nhận số sản phẩm trên nhưng sau đó không được trả lại tiền. Sau khi lấy được tiền, nhóm người đã lên xe bỏ chạy.

Ngày 26/10, Công an huyện Tân Kỳ đã có thông báo truy tìm bị hại trong vụ án hình sự Lừa dối khách hàng.