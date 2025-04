Tìm thấy chiếc xe của nghi can sát hại hai cô cháu ở Bình Dương

Ngày 18/4, Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra, truy xét nghi can gây ra vụ án mạng làm 2 người tử vong tại phường Tân Bình (TP Dĩ An) mà Dân trí đã đưa tin.

Chiếc xe máy của Nguyễn Quốc C. để lại trên cầu Hóa An (Ảnh: Người dân cung cấp).

Nghi can là Nguyễn Quốc C. (36 tuổi). Nạn nhân là bà N.T.H. (49 tuổi) và cháu gái N.T.T.M. (20 tuổi), cả 3 cùng quê Đồng Tháp.

Khoảng 1h30 ngày 18/4, người dân phát hiện một chiếc xe máy nhãn hiệu Exciter biển số tỉnh Đồng Nai để trên cầu Hóa An, TP Biên Hòa (Đồng Nai), họ nghi có người nhảy cầu và trình báo công an địa phương.

Qua xác minh nhanh, công an xác định đây là chiếc xe máy mà Nguyễn Quốc C. sử dụng. Tại hiện trường, công an còn phát hiện thêm chai thuốc trừ sâu, chiếc điện thoại và giấy tờ tùy thân.

Công an đang tiếp tục rà soát hình ảnh từ camera an ninh xung quanh khu vực cầu Hóa An để làm rõ.

Như Dân trí đã thông tin, sáng 17/4, đồng nghiệp không thấy hai cô cháu bà H. đến công ty làm việc, gọi điện thoại không liên lạc được. Một người đã tìm đến phòng trọ của bà H. trên đường Tân Phước, phường Tân Bình (TP Dĩ An).

Thời điểm này cửa nhà trọ của bà H. khóa ngoài, người đồng nghiệp nghi có chuyện chẳng lành nên thông báo cho người dân địa phương tìm cách phá cửa vào trong nhà trọ và phát hiện hai cô cháu bà H. đã tử vong, trên người có nhiều vết thương.

Nguyễn Quốc C. là người đã rời khỏi hiện trường bằng xe máy vào sáng sớm ngày 17/4. C. và bà H. có quan hệ tình cảm được hơn 1 năm và làm chung công ty giày T.D..