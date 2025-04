TPHCM tán thành việc hợp nhất với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu

Sáng 18/4, tại kỳ họp thứ 22 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo nghị quyết, TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ thực hiện sáp nhập. Đơn vị hành chính mới là TPHCM, thành phố trực thuộc Trung ương. Phương án sắp xếp sẽ phát huy hiệu quả, kết quả, thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của 3 tỉnh, thành đã đạt được, đặc biệt là kinh tế, xã hội.

Kỳ họp thứ 22 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Đơn vị hành chính mới hình thành trên cơ sở thực hiện song hành nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp cơ sở. Sau sắp xếp, TPHCM sẽ tổ chức thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phát huy tiềm năng, lợi thế của 3 tỉnh, thành về diện tích đất đai, quy mô dân số, các kết quả tăng trưởng kinh tế, phấn đấu là cực tăng trưởng mới của cả nước và vùng Đông Nam Bộ.

TPHCM sau sắp xếp, sáp nhập sẽ có diện tích hơn 6.700km2, quy mô dân số hơn 13,7 triệu người, hình thành siêu đô thị mới của vùng Đông Nam Bộ.

Đơn vị hành chính mới cũng phát huy hiệu quả kết nối giao thông giữa TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu về đường bộ, đường thủy, đường biển, các cảng biển. Phương án sáp nhập 3 tỉnh, thành cũng mở ra khả năng kết nối cảng biển giữa Bình Dương với các cảng của TPHCM và Bà Rịa - Vũng Tàu trong quản lý, vận chuyển hàng hóa.

Hoạt động quản lý nhà nước tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả cao hơn do 3 tỉnh, thành phố đều tập trung cho công tác cải cách hành chính, đầu tư cho chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ để.

UBND TPHCM cũng nhìn nhận, sau khi sắp xếp, hoạt động quản lý nhà nước sẽ có một số khó khăn bước đầu do diện tích lớn, dân số đông, thay đổi mô hình tổ chức chính quyền, khoảng cách địa lý giữa cơ quan Nhà nước và người dân, chênh lệch phân bổ dân cư, hoàn cảnh, điều kiện kinh tế giữa 3 tỉnh, thành.

Bên cạnh đó, công tác quốc phòng, an ninh có nhiều áp lực khi đường bờ biển được kéo dài hơn, quản lý dân cư đa dạng hơn do tiếp nhận từ nhiều tỉnh, thành khác đến sinh sống, học tập, làm việc. Việc chuyển đổi, cập nhật biến động trên các loại giấy tờ của người dân cần có thời gian khá dài để giải quyết, xử lý do yếu tố sắp xếp, sáp nhập tỉnh, thành phố và tổ chức đơn vị hành chính hai cấp.

Về số lượng đơn vị hành chính, TPHCM mới có 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 113 phường, 54 xã và 1 đặc khu.

Về tổ chức Đảng, TPHCM mới có 6 tổ chức Đảng cấp trên cơ sở gồm Đảng bộ UBND TPHCM, Đảng bộ cơ quan Đảng TPHCM, Đảng bộ Công an TPHCM, Đảng bộ Quân sự TPHCM, Đảng bộ Bộ đội biên phòng TPHCM, Đảng bộ Đại học Quốc gia TPHCM và 168 đảng bộ cấp xã.

Về tổ chức cơ quan lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trung ương hiệp y thống nhất với Thành ủy quyết định thành lập Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố mới.

Về sắp xếp nhân sự, với 9.732 người hoạt động không chuyên trách sẽ tinh giản biên chế theo chế độ, chính sách trong năm 2025. Sau sắp xếp, thành phố có khoảng 12.600 cán bộ, công chức cấp xã, cấp huyện dôi dư. Thành phố sẽ giảm theo lộ trình 2.500 người mỗi năm.

Trước ngày 1/5, các đơn vị sẽ trình Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo Chính phủ đề án sắp xếp, hợp nhất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương và TPHCM.