Nghi can sát hại hai cô cháu ở Bình Dương là bạn trai người cô

Đến tối 17/4, Phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi hai cô cháu bị sát hại tại nhà trọ ở TP Dĩ An.

Công an có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc (Ảnh: Xuân Đoàn).

Nạn nhân là bà N.T.H. (49 tuổi), tử vong trong phòng ngủ dưới tầng trệt và cháu gái N.T.T.M. (20 tuổi) tử vong trên gác. Hai nạn nhân đều có nhiều vết thương ở cổ, mặt và đầu.

Thi thể cả hai được cơ quan công an bàn giao cho gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Qua chứng cứ thu thập được, bước đầu công an nghi vấn người đàn ông tên Nguyễn Quốc C. (36 tuổi, quê Đồng Tháp) là nghi can của vụ án. C. là người tình của bà H., rời khỏi hiện trường vào sáng sớm 17/4 rồi "bặt vô âm tín".

Người nhà của nạn nhân cho biết, hai cô cháu bà H. làm công nhân tại công ty giày T.D.. Tối 16/4, hai người tăng ca đến 21h, sau đó về nhà trọ trên đường Tân Phước, phường Tân Bình (TP Dĩ An).

Bà H. li dị chồng cách đây nhiều năm, người phụ nữ này có hai con gái đều đi làm ăn ở nước ngoài. Còn nạn nhân M. gọi bà H. là cô ruột.

Bà H. có quan hệ tình cảm với Nguyễn Quốc C. được khoảng 1 năm. Người đàn ông này làm chung công ty với nạn nhân.

"Đợt nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua, C. chở cô H. qua nhà tôi ở Đồng Nai ăn tiệc. Gia đình không có thiện cảm với người đàn ông này và nhiều lần khuyên cô H. nên chấm dứt. Hiện tại tôi gọi điện thoại cho C. nhưng không liên lạc được", cháu gái bà H. kể.

Người nhà, đồng nghiệp của hai nạn nhân có mặt ở hiện trường (Ảnh: Xuân Đoàn).

Như Dân trí đã thông tin, sáng 17/4, đồng nghiệp không thấy hai cô cháu bà H. đến công ty làm việc, gọi điện thoại không liên lạc được. Một người đã tìm đến phòng trọ của bà H. trên đường Tân Phước, phường Tân Bình (TP Dĩ An).

Thời điểm này cửa nhà trọ của bà H. khóa ngoài, người đồng nghiệp nghi có chuyện chẳng lành nên thông báo cho người dân địa phương tìm cách phá cửa vào trong nhà trọ và phát hiện hai cô cháu bà H. đã tử vong.