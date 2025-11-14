Tìm nhân chứng vụ tai nạn khiến một người tử vong trên đại lộ Thăng Long

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4/11 trên tuyến đại lộ Thăng Long, địa bàn phường Đại Mỗ.

Theo tài liệu ban đầu, lúc 10h30 ngày 4/11, anh P.T.H. (46 tuổi, ở phường Tam

Đại lộ Thăng Long, Hà Nội (Ảnh minh họa: Hữu Nghị).

Quan, tỉnh Gia Lai) điều khiển ô tô tải hiệu HINO, biển kiểm soát 29C-820.93, lưu thông theo hướng từ Tây Mỗ đi Khuất Duy Tiến.

Khi đến khu vực cầu vượt Mễ Trì, ô tô này xảy ra va chạm với ông T.Đ.P. (SN 55 tuổi, ở xã Quốc Oai, Hà Nội) đang điều khiển xe đạp đi phía bên phải xe tải.

Cú va chạm khiến ông P. ngã xuống đường và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 198 Bộ Công an. Đến 6/11, nạn nhân tử vong. Sau khi gây tai nạn, ô tô rời khỏi hiện trường và tài xế trình diện lúc 22h50 cùng ngày.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội kêu gọi người dân có camera hành trình, hoặc có thông tin liên quan đến diễn biến vụ tai nạn, liên hệ với Công an TP Hà Nội qua điều tra viên Trần Hoài Linh (số điện thoại: 0926.128.439) để phối hợp giải quyết.