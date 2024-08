Phát hiện thi thể cháy thành than trong ô tô, công an tìm nhân chứng

Tối 28/8, Công an huyện Khánh Vĩnh cho biết đang điều tra, xác minh vụ người dân phát hiện một thi thể cháy thành than trong chiếc ô tô bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Theo công an, khoảng 6h ngày 18/8, anh S. (28 tuổi, trú huyện Khánh Vĩnh) leo đèo Khánh Lê (huyện Khánh Vĩnh) để săn mây, khi đến khu vực giữa đèo phát hiện một ô tô mang biển số TPHCM bị cháy trơ khung nên trình báo cho công an.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện bên trong ô tô có một tử thi đã bị cháy, các phần tử hữu cơ của thi thể đã thành than, nghi vấn nạn nhân là nam giới.

Theo Công an huyện Khánh Vĩnh, để có cơ sở xử lý chính xác, kịp thời cơ quan công an đề nghị những người đã trực tiếp chứng kiến hoặc biết về vụ việc nêu trên, cung cấp các thông tin liên quan, cần thiết cho cơ quan công an.

Nơi trực tiếp tiếp nhận thông tin tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khánh Vĩnh, địa chỉ số 47 Lê Hồng Phong (thị trấn Khánh Vĩnh) điện thoại 02583.790.226.

Đèo Khánh Lê là tuyến giao thông huyết mạch nối 2 tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng. Đỉnh đèo có độ cao đến 1.700m so với mực nước biển, nhiều khúc cua uốn lượn rất nguy hiểm.

Hàng năm, tuyến đường này thường ghi nhận các vụ tai nạn như mất phanh, hỏa hoạn.