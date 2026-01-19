Truy tìm nữ bị can liên quan đường dây lừa đảo quy mô hàng nghìn tỷ đồng

Ngày 19/1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã quyết định truy tìm Bùi Thị Kim Na (38 tuổi, trú phường Hải Châu, Đà Nẵng) để phục vụ điều tra vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh tiền ảo đa cấp quy mô lớn.

Trước đó, ngày 15/12/2023, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, đã triển khai lực lượng bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh tiền ảo đa cấp.

Cơ quan công an bắt tạm giam Huỳnh Đức Vân, đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Đường dây này được xác định do Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú phường Hòa Cường, Đà Nẵng) cầm đầu. Qua điều tra, công an xác định các đối tượng trong đường dây này chiếm đoạt của các nhà đầu tư tổng giá trị ước tính tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng vào thời điểm năm 2021.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng xác định Bùi Thị Kim Na là đối tượng có liên quan đến vụ án nghiêm trọng này và đang tích cực truy tìm để phục vụ công tác điều tra.