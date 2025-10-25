TikToker "Tàng Keng Ông Trùm” bị bắt

Ngày 25/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Anh Điệp (SN 1995, ngụ tỉnh Ninh Bình) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Lê Anh Điệp bị bắt tạm giam về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan điều tra, Lê Anh Điệp là người tạo lập, quản lý tài khoản TikTok “Tàng Keng Ông Trùm”. Bị can này đã đăng tải các clip có nội dung công kích hoạt động cứu trợ đồng bào gặp thiên tai, lũ lụt ở các tỉnh phía Bắc, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc huy động, kêu gọi cứu trợ của một số cơ quan, tổ chức có liên quan.

Ngoài ra, Lê Anh Điệp còn xúc phạm người dân miền Nam với những ngôn từ miệt thị, kỳ thị, vô văn hóa, gây chia rẽ giữa các vùng miền trong nước, phá hoại khối đoàn kết dân tộc, tạo nên làn sóng bức xúc, phẫn nộ, lên án mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TPHCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẩn trương truy xét, xử lý nghiêm chủ tài khoản TikTok “Tàng Keng Ông Trùm”.

Bước đầu, nhà chức trách xác định, bị can có động cơ câu view (lượt xem), câu like (lượt thích) và lượt tương tác trên mạng xã hội TikTok để nổi tiếng, Lê Anh Điệp đã đăng tải các clip có nội dung phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, đúng pháp luật, tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ, bình luận các nội dung sai sự thật, xuyên tạc, kích động, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Mọi hành vi đăng tải, chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật trên mạng xã hội đều bị xử lý nghiêm theo quy định.